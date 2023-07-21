Четыре военных из Ростовской области убиты на Украине

21 июля 2023, 21:33

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Михаил Диккер, Вячеслав Зацаринный, Александр Гаврилов и Артем Ткаченко погибли на Украине, сообщили мэрии Новошахтинска и Гуково. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 250 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Анатолий Лаврентьев и Дмитрий Канчиев погибли на Украине. Общее число военных из Ростовской области, гибель которых на Украине подтвердили власти достигло 246.

Михаил Диккер и Вячеслав Зацаринный погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале.

Администрация Гуково в своем Telegram-канале отчиталась о передаче орденов Мужества вдовам Александра Гаврилова и Артема Ткаченко, погибших в ходе военной операции на Украине. Подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 250 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 20.00 мск 21 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2279 силовиков с юга России, в том числе 1206 – в СКФО и 1073 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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