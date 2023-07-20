Два военных из Ростовской области убиты на Украине

20 июля 2023, 20:04

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Анатолий Лаврентьев и Дмитрий Канчиев погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 246 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Борис Кондратенко стал 244-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Анатолий Лаврентьев погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины, сообщила сегодня администрация Пролетарского района Ростовской области в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Администрация Кулинского района Дагестана сообщила о гибели на Украине уроженца Каменска-Шахтинского Ростовской области Дмитрия Канчиева. В сообщении утверждается, что Дмитрий, племянник живущих в селе Кули братьев Канчиевых, отправился на военную операцию добровольцем в апреле этого года, служил командиром отделения. Дмитрию было 45 лет, он похоронен в родном городе, говорится в сообщении в Telegram-канале Кулинского района от 17 июля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 246 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 20.00 мск 20 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2270 силовиков с юга России, в том числе 1204 – в СКФО и 1066 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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