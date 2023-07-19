Мобилизованный из Ростовской области убит в военной операции

19 июля 2023, 18:51

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Борис Кондратенко погиб на Украине, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 244 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Игнатенко, Вячеслав Омельянович, Алексей Табаран, Радик Оганесян и Александр Некрасов погибли на Украине. Общее число военных из Ростовской области, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 243.

Борис Кондратенко, призванный в рамках частичной мобилизации, 5 марта погиб на Украине, сообщила администрация Азовского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. Другие подробности о погибшем в сообщении от 10 июля не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 244 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 18.40 мск 19 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2256 силовиков с юга России, в том числе 1203 – в СКФО и 1053 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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