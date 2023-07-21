Правозащитники сообщили о принуждении ингушских выпускников к получению повесток

21 июля 2023, 10:59

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Выпускникам ряда госколледжей Ингушетии при получении дипломов вручали и повестки о военной службе, на отказавшихся от ее получения составляли акты, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

При выдаче дипломов от выпускников колледжей Ингушетии требуют подписать повестку в армию либо отказ от ее получения, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, такая практика используется в Малгобековском районе и Назрани, сообщил Центр защиты прав "Мемориал".

3 июля появилась информация о том, что выпускникам Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т.Х. Цурова в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района вместе с дипломами вручают повестки. В частности, источник ингушского издания "Фортанга" сообщил, что выпускников заставляют лично приходить в колледж, чтобы получить диплом - получить его по почте или передать родственнику нельзя.

По данным источника, если студент отказывается подписывать повестку, об этом сразу составляют акт при участии понятых, говорится в сообщении на сайте центра от 20 июля.

За отказ от повестки предусмотрен штраф по статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету (статья 21.5 КоАП) или уголовная ответственность за уклонение от службы (статья 328 УК), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 000 рублей, принудительных работ, ареста или лишения свободы до двух лет. Отметим, что 20 июля Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы.

Представитель колледжа опроверг информацию о том, что выпускникам не вручаются дипломы, однако подтвердил, что при вручении дипломов сразу вручаются повестки, а на тех, кто отказывается, составляются акты.

"Сведения о том, что не выдают дипломы, если не подписать повестку, это вообще нонсенс. Закон не обязывает нас не выдавать дипломы, это вообще не взаимосвязано. Единственное, что делают кураторы в группах при выдаче дипломов - они дают повестку <выпускнику>, который уже окончил наше учебное заведение. И если он отказывается брать, просто составляется акт, в котором пишется, что некий студент отказался", - заявил Бекмурзиев в сюжете национальной телерадиокомпании "Ингушетия" от 5 июля, который размещен в Telegram-канале госСМИ.

По данным Центра защиты прав человека "Мемориал", похожая практика есть и в других колледжах, например, в Назрановском политехническом колледже, что подтвердили родители учащихся. Всего в республике не менее 11 средних специальных учебных заведений - без учёта частных колледжей, в которых, по сведениям правозащитников, не применяется практика вручения повесток при выдаче дипломов.

Это "отработанная схема" в вузах и колледжах, подчеркнул юрист ЦЗПЧ "Мемориал". "Видимо, они заранее идут в военкомат с личными делами и получают повестки на всех". При этом положение о призыве позволяет вручать повестки по месту учебы, а после изменений в законодательстве от призыва нет смысла уклоняться от повестки. Она будет по умолчанию считаться врученной, как только появится в личном кабинете Госуслуг и в день доставки заказного письма, отметил юрист.

Власти Ингушетии отчитались о перевыполнении плана по призыву. "Благодаря проведенной разъяснительной работе среди населения с привлечением общественных организаций и духовенства, сходам о необходимости исполнения гражданами призывного возраста воинской обязанности Ингушетия более чем на 100 % выполнила план на весенний призыв", - написал глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале 20 июня.

"Кавказский узел" писал, что 11 апреля Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета, который изменяет систему вручения повесток и вводит меры обеспечения явки, в том числе запрет на выезд из страны. Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут рассылаться через портал Госуслуг, при этом повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Глава комитета Госдумы по обороне и один из соавторов закона Андрей Картаполов сообщил, что система цифровизации в полной мере заработает к осеннему призыву. Президент России 14 апреля подписал закон об электронных повестках для военнообязанных.

Отсутствие личного кабинета на портале Госуслуг и вообще интернета у призывника не будет иметь значения, так как создается единая база воинского учёта, рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат Марина Агальцова. "Повестка будет вывешена на всеобщее обозрение. В этом и суть этого закона. Подразумевается, что будет несколько способов вручения повестки: лично, через адрес прописки или работодателя, электронным образом и, наконец, вывешивание на всеобщее обозрение", - пояснила Агальцова.

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