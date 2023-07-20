Участники карабахской войны потребовали от властей Азербайджана статуса ветеранов

20 июля 2023, 21:56

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Власти не предоставляют статус ветерана участникам войны в Карабахе 2020 года, объясняя отказ тем, что военные находились в тылу, заявили участники акции протеста у здания правительства Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта бывшие военные тыловых частей, участвовавшие в карабахской войне 2020 года, провели акцию протеста перед зданием Минобороны Азербайджана, требуя присвоить им ветеранский статус. По словам участников акции, они выполняли все приказы командования, но в Минобороны им отказывают в выдаче ветеранских документов. 12 июня состоялась аналогичная акция, участники которой заявили об игнорировании ведомством их требований.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября в течение 44 дней. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Группа участников 44-дневной войны провела сегодня акцию протеста перед зданием правительства Азербайджана с требованием предоставить им статус ветерана. Протестующие неоднократно обращались в Минобороны, однако им было заявлено, что они не участвовали в боевых операциях, сообщило сегодня агентство Turan.

"Мы получили из войсковой части документы о выполнении приказов о боевых заданиях. Но нам говорят, что "вы не участвовали в боях". Ранее мое имя было в списках, но потом меня исключили, сказав, что из корпуса пришел отказ в отношении меня", - приводятся в публикации слова участника акции Махира Аббасова.

По словам другого участника акции, офицера запаса Джахангира Керимова, в Минобороны им сообщили, что в правительстве "готовятся дополнения в постановление о 44-дневной войне, и после этого мы сможем получить статус ветерана".

Участники акции отметили, что ранее на акции протеста приезжали и участники войны из районов страны, однако по возращении домой они подвергаются давлению силовиков. По словам сотрудника пресс-службы МВД Анара Гафарова, эти утверждения безосновательны. "Участники войны окружены заботой, если возникают какие-то вопросы, вызывающие у них беспокойство, их приглашают в органы полиции. Там выслушивают участников войны и их жалобы направляют в соответствующие органы", - говорится в публикации.

На акции собралось не менее нескольких десятков человек. Также на месте присутствовали журналисты и сотрудники полиции, следует из видео, опубликованного в YouTube-канале Toplum TV.

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