Бывший военные тыловых частей Азербайджана потребовали выдачи ветеранского статуса

11 марта 2023, 01:14

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Участники акции протеста перед зданием министерства обороны Азербайджана потребовали присвоить им ветеранский статус. По их словам, они выполняли все приказы командования, но в министерстве обороны в выдаче ветеранских документов отказывают, толком не объясняя причины.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Баку в марте пожаловались, что Минобороны не присваивает статус ветеранов участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы. В марте 2022 года они провели очередную акцию.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Перед министерством обороны Азербайджана 7 марта прошла очередная акция протеста участников войны 2020 года. Подобные уже проводились в 2021-2022, их участники требуют выдать им статус ветерана войны. Ветераны карабахской войны, не имеющие инвалидность, ежемесячно получают президентскую пенсию в размере 80 манат (3569 рублей).

Участник последней акции, ветеран второй карабахской войны Гисмет Салаев - бывший солдат 283-й воинской части, был командирован в 285-ю часть в составе которой выполнял приказания командиров.

"Нам в министерстве не объясняют причину отказа в статусе. Говорят, что мы направлялись на доукомплектование части, поэтому нам ветеранский статус не положен. Но нас мобилизовал военкомат. В части я просил отправить меня на передовую, мне говорили: "Хочешь чтобы убили солдата и тебя отправили вместо него?" Во Второй Мировой войне ветеранский статус и медали получили все участники - тыла и передовой. Почему у нас иначе?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Салаев несколько раз подчеркнул, что участники акции согласны не получать денежную президентскую пенсию, им важно иметь документ, попасть в историю карабахской войны. Без ветеранской книжки над ними смеются.

Бывший солдат военной части номер 283, предназначенной для доукомплектования боевых частей, Агаяр Лятифов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его товарищи многократно приходят в министерство обороны, некоторые приезжают в Баку из дальних районов. В ведомстве им говорят, что статус ветерана служившим из этой части не положен.

Лятифов перечислил города, где он служил, эти города находились в тылу войны. "Нас отправляли в передовые военные части, мы выполняли все указания. Не все солдаты воевали, невоевавшие получили статус, а мне отказывают. Я вместе с другими ветеранами был в приемной президента, несколько раз нас принимали в Минобороны, и всегда отказывают удовлетворить наши права", - добавил он.

Отец солдата Рустама Омарова сказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с сыном много раз был в приемной Минобороны, всегда получают однотипные ответы: "Вам по закону не положено".

Назим Гулиев из Джалилабадского района неоднократно обращался в районный военкомат, который его призвал в воинскую часть 283. "Зимой, в снегу, с оружием и грязи выполнял задания. Нам проводили учения. Но мне говорят, что воинская часть считалась тыловой, поэтому нам статус не полагается. Нам обещают решить наш вопрос до конца года (2022) или заявляют, что нас призвали в резерв, поэтому статус не положен. Пусть выйдет представитель Минобороны и скажет, почему нам не дают статус и медали?" - потребовал он.

Обладателями статуса "Ветеран войны" стали 76 тысяч участников Отечественной войны в Карабахе, сообщили в министерстве обороны Азербайджанской Республики, сообщили в министерстве обороны.

Бывший офицер Минобороны, полковник-лейтенант запаса Элхан Шихалиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" типичные причины отказа в выдаче статуса ветерана. По его словам, в большинстве случаев отказа речь идет о военнослужащих резервных частей, созданных во время войны для пополнения воюющих подразделений.

"Ветераны не знают, что перед каждым боевым заданием командир части подписывает приказ, в котором поименно указываются участники задания. Если бой произошел неплановый, неожиданный, тогда задание подготавливается и подписывается командиром после боя. В министерстве обороны при подготовке списков на выдачу ветеранского статуса направляют запросы в воинские части, откуда приходят списки участников боевых действий. Среди участников могут быть военнослужащие резервных частей, если они действительно участвовали в боевых действиях. А те, кто не назван в этих списках, по закону статус ветерана войны не получат. Ветераны не знают эти нюансы, а Минобороны не разъясняет, так как приказы командиров и списки участников военных действий хранятся в секретных частях и не подлежат оглашению", - рассказал он.

По его словам, даже солдаты воинских частей, размещенных во время войны в Баку, могли стать ветеранами войны, если, получив задание, командира отправились на фронт и приняли участие в боевых действиях. В то же время могут быть служащие фронтовых частей, из роты обеспечения или военные врачи, которые не участвовали в боевых заданиях и поэтому не получат статус ветерана.

"Недовольство бывших военнослужащих в Азербайджане - это известный послевоенный синдром, его переживают все воевавшие страны. Около пяти лет проходит на решение всех вопросов, не все остаются довольными. Так было всегда. Министерство обороны должны терпеливо и обстоятельно объяснять каждому жалобщику его права и причину отказов", - добавил Шихалиев.

Он исключил злой умысел офицеров МО и командиров, так как они понимают, что после войны недовольные бывшие военнослужащие придут к МО с требованиями, обратятся в суд, и тогда за необоснованный отказ в выдаче статуса виновные будут наказаны. Но с другой стороны, отметил эксперт, в МО перестраховываются, проводят долгие проверки, чтобы не получилось, как по итогам первой карабахской войны, когда статус ветерана выдали тем, кто не воевал. Затем пришлось проводить проверки и лишать лже-ветеранов статуса, объяснил он.

Ветеран советской и азербайджанской армий, участник афганской и первой карабахской войны, капитан запаса Тарлан Эйвазов вспомнил о том, что в афганской войне статус ветерана давали всем - воевавшим и поднявшимся на самолете и вертолете с советской стороны, приземлившимся в Афганистане и вернувшимся обратно, также служившим на советской границе с Афганистаном. В первой карабахской войне, когда Азербайджан действовал по советским правилам, статус ветерана присвоили военным врачам, тыловым служащим, дали даже артистам, выступавшим перед военными.

"А во второй карабахской войне статус ветерана не дают военнослужащим, призванным в тыловые части, служившим во второй и третьем эшелонах, хотя по ним тоже стреляли, через их головы летели снаряды. Ребят оттуда в любой момент могли послать на передовую, но в результате подписанного 9 ноября 2020 года Заявления воинские части, стоящие напротив Агдама и перед Кялбаджаром, в бой не вступили, эти районы армяне оставили и ушли. Поэтому эти военные части, также и офицеры и солдаты, в них служившие, считаются неучаствовавшими в боевых действиях", - пояснил Эйвазов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил к этой категории военных врачей и снабженцев. Эйвазов считает это обстоятельство постыдным для Азербайджана, победившего в войне, обладающего нефтяными и газовыми ресурсами, но при этом экономящего на ветеранских пособиях.

Председатель организации ветеранов карабахской войны Рей Керимоглу ответил нерешенность вопроса, который необходимо пересмотреть в кабинете министров и представить президенту. "Это наболевшая старая проблема, нельзя оставлять ее в сегодняшнем состоянии. Все участники войны, независимо от того, где они находились, в каких воинских частях, должны быть уравнены и получить статуса ветеранов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями министерства обороны по поводу требований бывших военных и получаемых ими отказов "Кавказский узел" пока не располагает.

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