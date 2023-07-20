Азербайджанские аналитики объяснили цель учений на Каспии

20 июля 2023, 19:19

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Минобороны Азербайджана сообщило о начале военных учений в Каспийском море по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры. Аналитики объяснили необходимость учений террористическими угрозами, а также напряженными отношениями между Азербайджаном и Ираном.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года прошли учения вооруженных сил Азербайджана на Каспии с участием боевых кораблей и военно-морского спецназа. В ходе учебных боев военные отработали задачи по охране и защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В Каспийском море начались совместные тактические учения "Волна Хазри" с участием Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск (СВ), Военно-воздушных сил (ВВС) и Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "Руководящий состав Министерства обороны прибыл на военно-морскую базу для наблюдения за ходом учений по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря", - далее говорится в пресс-релизе.

Командующий ВМС вице-адмирал Субхан Бекиров доложил, что "морские воды находятся под непрерывным наблюдением посредством БПЛА и других технических средств". "Основной целью учений является отработка совместных действий командиров и штабных офицеров в случае возникновения угрозы в территориальных водах Азербайджана, а также совершенствование знаний и навыков управления подразделениями в бою. На учениях, проводимых в три этапа, выполняются действия по различным эпизодам. В учениях задействованы 1500 человек личного состава, боевые корабли ВМС, суда обеспечения, сторожевые корабли береговой охраны ГПС, вертолеты, БПЛА ВВС и боевые бронированные машины сухопутных войск", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана. Ведомство не уточнило, сколько времени будут продолжаться учения.

Для Азербайджана очень важно усиление военно-морского потенциала, считает военный эксперт, бывший командующий корпусом азербайджанской армии Шаир Рамалданов. "Дело в том, что у Азербайджана в Каспийском море большая энергетическая инфраструктура и она нуждается в надежной защите от угроз, и в частности террористических атак. Для совершенствования возможностей по защите инфраструктуры необходимо периодически проведение учений, отработка совместных действий между различными видами войск. Каждые учения, проводимые на Каспии, повышают боеспособность вооруженных сил Азербайджана по охране природных ресурсов страны, добывающей инфраструктуры, нефтяных платформ, трубопроводов, других объектов, и конечно же морских границ", - сказал Рамалданов корреспонденту "Кавказского узла".

В усилении защиты нуждается энергетическая инфраструктура Азербайджана нуждается, отметил политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель."Это прежде всего связано с террористическими угрозами. Современные технические возможности позволяют террористическим группам совершать и морские атаки. Кроме того, повышение боеспособности вооруженных сил Азербайджана также важно с учетом непростых отношений с Ираном. Тем более, что Тегеран до сих пор отказывается принимать секторальное раздела дна Каспия по принципу срединной линии. Иран отказывается делимитировать дно Каспия с Азербайджаном на национальные сектора и выступает против хозяйственной деятельности Баку в южной части азербайджанского сектора. В 2001 году ВМС Ирана угрожали азербайджанскому исследовательскому судну, а военные самолеты этой страны вторглись в воздушное пространство. Поэтому вооруженные силы Азербайджана всегда должны быть готовы к противодействию к возможным угрозам", - сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

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