Боец с Кубани погиб в военной операции

20 июля 2023, 10:29

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Станислав Дорошенко погиб в военной операции на Украине, сообщили в администрации Павловского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 166 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля администрация Туапсинского района сообщила, что Роман Рязанцев погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 165 бойцов из Краснодарского края.

Бывший игрок футбольного клуба "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской Станислав Дорошенко погиб в военной операции, сообщила пресс-служба отдела по вопросам спорта администрации Павловского района.

"18 июля при исполнении своего воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневская, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района", - процитировало сообщение ведомства ТАСС.

Дорошенко было 34 года, он выступал за "Кубань-Холдинг" в 2018-2021 годах и принял участие в двух матчах Кубка России по футболу, пишет агентство.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 166 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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