Александр Мальгин осужден в Ростовской области за побег из воинской части

19 июля 2023, 21:31

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Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы мобилизованного Александра Мальгина, который покинул воинскую часть в зоне военных действий.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ были введена части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено наказание на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и юрист. 23 июня стало известно, что мобилизованный Павел Пересторонин приговорен к пяти годам и шести месяцам заключения, контрактник Ирек Сафин - к трем годам лишения свободы за самовольное оставление части. Они попытались добиться сокращения сроков, но Южный окружной военный суд утвердил приговоры.

Мобилизованный Александр Мальгин осужден на пять с половиной лет колонии по обвинению в самовольном оставлении воинской части, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте суда, Мальгин оставил часть 10 декабря 2022 года, спустя более чем месяц, 13 января, он был задержан на границе с Ростовской областью.

Суд указал, что у Мальгина обнаруживаются признаки "психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, синдром алкогольной зависимости", которые не мешали ему "осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние подсудимого и его участие в специальной военной операции, а также желание и в дальнейшем проходить службу. При этом из части в суд направили отрицательную характеристику на мобилизованного. Помимо 5,5 лет лишения свободы, суд лишил Мальгина воинского звания, указано в решении суда. На сайте суда не содержится информации об обжаловании приговора.

Комментариев Мальгина или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

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