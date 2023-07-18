Жительница Избербаша на пикете, фото: https://t.me/chernovik/55685

18 июля 2023, 07:20

Жертва аферы с земельными участками в Избербаше провела пикет в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Аминат Шагиева провела пикет в Махачкале, потребовав реакции правоохранителей на аферу с земельными участками, к которой, по ее мнению, причастны городские чиновники.

Одиночный пикет прошел 17 июля на площади в Махачкале, сообщил "Черновик" в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована фотографией женщины, стоящей с плакатом в руках. На плакате пикетчицы содержатся требования арестовать крупного чиновника. Рядом с женщиной в кадре других людей не видно. Согласно надписи на плакате, женщина предполагает, что руководство Избербаша может быть причастно к организации "похищения земельных участков" ее детей.

Пикет провела жительница Избербаша Аминат Шагиева, пишет "Кавказ.Реалии"*. Женщина высказала мнение, что администрация Избербаша "обманным путем получила документы" ее дочерей, фиктивно оформила на них земельные участки, а затем перепродала их.

"Мы неожиданно для себя получили налог на землю и пошли проверять, что за налог. Так выяснилось, что оформили и перепродали участки. Из-за земельных махинаций арестовали юриста администрации, но он исполнитель. А заказчик […] гуляет на свободе", – рассказала изданию Шагиева.

14 июня несколько анонимных телеграм-каналов сообщили, что начальник отдела правовой работы администрации Избербаша задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками, а также об обысках в домах сотрудников администрации, включая главу Избербаша, начальника отдела имущественных и земельных отношений и начальника отдела правовой работы. Управление СКР по Дагестану в своем телеграм-канале не публиковало официальную информацию об этом.

Во время пикета сотрудники полиции взяли у Шагиевой объяснения и пригласили в отдел полиции, пишет издание.

Администрация Избербаша, по состоянию на 07.16 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале версию Аминат Шагиевой.

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Примечание:

"Жительница Избербаша провела пикет с требованием о жилье", "Источники сообщили о задержании чиновника управления архитектуры Махачкалы", "Магомед Исаков отрешен от руководства Избербашем".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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