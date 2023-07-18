Петиция о расследовании смерти девочки из Малгобека набрала более 100 тысяч подписей

18 июля 2023, 02:29

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Более 108 тысяч подписей набрала петиция правозащитной группы "Марем", которая потребовала наказать виновных в смерти четырехлетней девочки в Малгобеке. Правозащитники посетовали, что за два месяца власти так и не ответили на вопросы о расследовании дела.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная группа "Марем" опубликовала 18 мая петицию с требованием привлечь к ответственности всех виновных в истязании и смерти четырехлетней жительницы Малгобека. В числе тех, кого необходимо привлечь к ответственности, как считают правозащитники, и бездействовавших чиновников органов опеки.

30 апреля четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобекском районе. В отношении ее матери и бабушки было заведено уголовное дело о побоях, позднее мать была арестована. 6 мая женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью дочери, а 16 мая глава Ингушетии сообщил, что девочка умерла в больнице. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в республике: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. 6 июля адвокаты, представляющие интересы потерпевшей, сообщили, что не смогли получить от следователя материалы дела.

Петиция, которую опубликовала на сайте Change.org правозащитная группа "Марем", по состоянию на 02.30 мск сегодня, 18 июля собрала 108 519 подписей.

В своем телеграм-канале "Марем" потребовала от властей дать ответ на вопрос, где виновные в смерти девочки. "Прошло два месяца, и где новости о задержании насильника? Где информация о работе полиции? Почему не сообщат о результатах вскрытия, было ли оно вообще, подтвердилось изнасилование или нет? Почему ничего не известно о проверках в органах опеки?" - задают вопросы правозащитники.

24 мая "Марем" опубликовала обновление к петиции. В нем указывается, что петиция набрала 76 тысяч подписей, но реакции от властей на нее нет. "Мы знаем, что со времени похорон маленький <...> ее дело обсуждалось в правительстве Ингушетии. Но информация об имени и местонахождении предполагаемого насильника остается неофициальной, а вестей о ходе следствия нет вовсе. Мы требуем от ответственных лиц дать обновление по этой теме и убедиться, что все виновные будут привлечены к ответственности, а другие дети из этой семьи помещены в безопасное место", - говорится в обновлении к петиции, которая набрала по данным на 02.30 мск сегодня, 18 июля 108 520 подписей.

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