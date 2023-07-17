Мэрия Буйнакска отреагировала на протест против застройки парка

17 июля 2023, 11:55

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Участок парка, против застройки которого выступили жители Буйнакска, находится в частной собственности, но власти города поддерживают призыв сохранить там зеленую зону, заявили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля было опубликовано видео о том, что в одном из парков Буйнакска застройщик огородил территорию для строительства торгового центра, а местные жители потребовали не допустить застройки парка.

Участок парка имени Лермонтова на пересечении улиц Имама Газимагомеда и Имама Шамиля неизвестные люди огородили, не предъявив разрешительных документов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Буйнакска Рашид. По его словам, когда пришедшие на место горожане начали возмущаться, никто из представителей властей на место не прибыл и их не поддержал.

Огораживать часть парка начали ночью, сообщил житель Буйнакска Расул. "На следующий день продолжили работы. Как рассказывают, здесь собираются построить кафе и торговые точки. Мы против этого. В Буйнакске практически нет зеленых зон", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эта территория парковой зоны находится в частной собственности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Буйнакска. По его словам, в 2008 году было выдано разрешение на строительство там магазина, но еще в 2010 году разрешение утратило силу.

"Администрация Буйнакска полностью поддерживает позицию жителей города в том, что данную территорию необходимо сохранить как зеленую зону", - сообщил представитель администрации.

16 июля аналогичную позицию изложил глава города Исламудин Нургудаев. "Я как глава города категорически против продления разрешения и полностью поддерживаю позицию жителей города, направленную на сохранение зеленой зоны. Я об этом лично неоднократно заявлял как жителям, так и собственникам земельного участка. По данному участку велись разбирательства, вплоть до Верховного суда РФ, в решении которого право собственности территории было закреплено за частным лицом. Приму все необходимые меры для решения данного вопроса в интересах жителей города", - написал мэр Буйнакска в своем телеграм-канале.

Согласно Земельному кодексу, определять основу правового режима земельных участков должен градостроительный регламент, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами должны использоваться только для отдыха граждан и туризма. В данном случае нужно выяснить статус земель, на которых расположен парк", - сказал он.

По словам юриста, согласно Градостроительному кодексу, "в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов" должны проводится общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением некоторых случаев, регламентируемых федеральными законами.

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