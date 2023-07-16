Планы застройки парка возмутили жителей Буйнакска

16 июля 2023, 13:40

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В одном из парков Буйнакска застройщик огородил территорию для строительства торгового центра, местные жители собрались там и потребовали прекратить работы, следует из видео в соцсети. Авторы комментариев к видео раскритиковали власти Буйнакска и поддержали протест горожан.

Видео, на котором показаны жители Буйнакска, выступающие против строительства торгового центра на месте парка, было опубликовано сегодня в Instagram-паблике* tut.dagestan.

На кадрах видео показана территория парка, на которой возведены столбы для установки ограждения. Рядом стоит полицейский, а также несколько десятков человек. Ситуация на месте напряженная, собравшиеся высказывают силовику свое возмущение. Из-за того, что звучит одновременно множество голосов, разобрать, что говорят люди невозможно.

"В Буйнакске жители города возмущённы тем, что городские отдали парковую зону под строительство торгового объекта", – сказано в описании видео.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, на 13.15 мск набрал 502 отметки "нравится" и 43 комментария. Часть их авторов раскритиковала власти.

"Как в Дагестане такого беспорядка нигде не видел. Все продается у чиновников в Дагестане, ничего святого нет", – заявил mutalimov_guseyn.

"Как я расстроена. Как можно было позволить? Скорее всего, глава города в отпуске, он бы не позволил этого", – считает пользователь make_up_patilda_shik.

"А где мэр, наверное, сам и дал разрешение?" – спросил пользователь daday.1974.

"В другом месте нельзя?" – задался вопросом пользователь mebel__lorena. "Какой кошмар! Это недопустимо", – заявил пользователь pati_kaz30.

"Наказывать надо этих чиновников, которые продают парковые зоны. И так не осталось для людей нормального озеленённого участка", – подчеркнул soltanmurad1988.

"Администрация в курсе, что такое компромисс или создание блага для жителей? Для народа ничего не делают, только мучают и нервируют. Зачем такая администрация нужна?" – написала karinka___888.

"Там парков и так нет, как можно забирать последние зеленые территории", – возмутился пользователь womenrich1205.

На 13.15 мск на сайте администрации Буйнакска нет комментариев относительно требования местных жителей не застраивать парковую зону.

"Кавказский узел" также писал, что жители различных населенных пунктов Дагестана ранее неоднократно критиковали власти за застройку парковых зон. Так, в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу махачкалинцев. Вырубка деревьев и строительство беседок в парке недопустимы, указали они и потребовали от властей города прекратить строительство в зеленых зонах. 17 октября 2022 года прокуратура Махачкалы отменила разрешение на строительство беседок.

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