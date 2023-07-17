17 июля 2023, 02:01

Миротворцы сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Российской Федерации вечером 15 июля сообщило о трех нарушениях режима огня в зоне карабахского конфликта - в Мартунинском и Шушинском районах.

Вечером 16 июля министерство обороны Российской Федерации сообщило об одном нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, это произошло в Аскеранском районе.

Минобороны также сообщило, что в результате инцидента пострадавших нет, проводится разбирательство по факту нарушения с азербайджанской и армянской сторонами.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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