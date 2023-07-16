Мать Никиты Котлярова заявила о нарушении прав сына в колонии

16 июля 2023, 18:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Фонд "Дисмас" в интересах Светланы Котляровой направил заявления президенту России и в надзорные органы с просьбой привлечь к ответственности сотрудников колонии в Волгоградской области из-за условий содержания там Никиты Котлярова. Следком и прокуратура заявили о соблюдении прав Котлярова .

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября 2021 года суд в Волгограде отказался признать незаконным заключение о медосвидетельствовании Никиты Котлярова, на основании которого ему отказали в освобождении. Котляров жаловался на тяжелое заболевание, но комиссия решила, что его состояние здоровья позволяет ему остаться в колонии. В мае 2022 года стало известно, что Котляров потребовал признать незаконным отсутствие реакции руководства колонии в Волгоградской области на его жалобы относительно условий содержания и выплатить ему компенсацию в 100 тысяч рублей. Котляров содержится в холодной и тесной камере без необходимого ему лечения, указала мать заключенного. 9 августа 2022 года колония, где находится Котляров, подала иск о взыскании с него материального ущерба за лечение после членовредительства. Адвокат заявил, что Котляров вынужден был так поступить, чтобы добиться допуска врача. Суд отклонил требование колонии.

Никита Котляров был осужден 22 августа 2016 года на восемь лет лишения свободы по статье 228 части 3 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…". В апелляционном определении Волгоградского областного суда от 8 декабря 2016 года отмечается, что Котляров признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. 15 октября 2015 года в Михайловке Котляров незаконно сбыл за 2 тысячи рублей "покупателю", действующему под контролем сотрудников Михайловского МРОН УФСКН России по Волгоградской области в рамках оперативно-разыскного мероприятия "проверочная закупка", пакет с наркотическим веществом, которое, согласно справке об исследовании и заключению эксперта, является наркотическим средством массой 45 граммов. Свою вину молодой человек не признал. Освобождается Котляров 19 октября 2023 года.

Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в местах принудительного содержания и их семьям, "Дисмас" обратился к президенту России, генпрокурору России, главе Следкома России, а также главам ФСБ, ФСИН и Минздрава России с требованием привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в создании пыточных условий содержания в ИК-19 заключенного Никиты Котлярова. В жалобе представитель фонда Борис Ушаков попросил возбудить уголовные дела в отношении сотрудников колонии, где отбывает наказание Котляров, по статьям о превышении должностных полномочий с использованием пыток,, служебном подлоге неоказании помощи больному, и халатности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 124, часть 4 статьи .286, ч.2 ст.292, ч.2 ст.293 Уголовного кодекса России). В своих обращениях он отметил, что к нему обратилась Светлана Котлярова, мать и официальный защитник своего 26-ти летнего сына Никиты Котлярова.

Светлана Котлярова сообщила правозащитникам о том, что в отношении ее сына со стороны сотрудников исправительного учреждения ИК-19 "были неоднократно допущены нарушения, незаконно применялись меры взыскания, с целью помещения его в пыточные условия содержания". Никиту Котлярова помещали в помещение камерного типа (ПКТ). Так, 28 апреля 2023 года ему дали 15 суток в камере №39. "Данное помещение не отвечает нормам площади на одного осуждённого, невозможно свободное перемещение между предметами мебелью, у которой вышел срок эксплуатации и (которая находится) в аварийном состоянии, вентиляция отсутствует, вонь из туалета, такая что режет глаза и затрудняет дыхание, затруднён доступ к туалету, для использования которого нужно лезть под нары и ползти, помещение требует капитального ремонта, нарушены все санитарные нормы" - говорится в заявлениях Ушакова . Он отметил, что все вышеперечисленное привело к страданиям осужденного и может расцениваться как пытки.

В заявлениях отмечается, что после 15 суток нахождения в ПКТ Никита Котляров, не выходя из камеры, получил еще 12 суток (вышел 27 апреля) и сразу был помещён снова на 15 суток "за нарушение правил распорядка исправительного учреждения".

"Котляровы считают это пытками Он - инвалид третьей группы по общему заболеванию, (ему), имея опасные заболевания, рекомендовано врачами усиленное питание, а также улучшенные условия содержания", - сообщил в обращениях Ушаков.

Правозащитник настаивает на том, что руководству колонии было известно о плохом состоянии здоровья осужденного Котлярова. Им было известно и о том, что состояние Котлярова "значительно ухудшилось": усилились "боли головы из-за высокого артериального давления, из-за неимения возможностей прилечь на свою кровать". В заявлениях отмечается, что в ШИЗО ему не оказывалась надлежащая медицинская помощь. "У осужденного Котлярова имеется ряд тяжёлых заболеваний, а также ему необходимо измерять давление дважды в день - утром и вечером. Котляров постоянно жаловался на холод, здоровье, условия содержания, на бездействии сотрудников", - сообщается в обращении организации "Дисмас" в интересах Светланы Котляровой. Однако сотрудники колонии не предложили Котлярову теплую куртку либо одеяло.

В заявлениях указано, что помимо "агрессивного и хамского обращения с осужденным" сотрудники колонии препятствуют подаче жалоб о пытках и других нарушениях "Все его заявления не регистрируют, расписки после принятия не выдают, неоднократно сообщалось о фактах пропажи документов: заявлений и жалоб", - подчеркнул правозащитник в заявлениях. Он сделал вывод, что сотрудники колонии "предвзято относятся к Котлярову, что является недопустимым". Так, медработники не реагируют на жалобы заключенного о постоянно ухудшающемся здоровье при этом должная медпомощь не оказывается. "Данные действия со стороны медицинских работников могут привести к гибели Котлярова" - заявил Ушаков, назвав действия сотрудников исправительной колонии №19 «преступными».

В заявления содержится просьба к надзорным органам "незамедлительно организовать доследственную проверку", "посетить и опросить осужденного Котлярова", "проверить камеры, в которых содержался и содержится осужденный Котляров", "провести по всем медицинским документам Котлярова судебно-медицинскую экспертизу", чтобы установить связь между неоказанием помощи и ухудшением его здоровья, а также "проверить все материалы дисциплинарных взысканий в отношении Котлярова. на предмет их фальсификации", и "возбудить уголовные дела в отношении администрации и медицинских работников колонии".

Борис Ушаков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ответ на эти обращения получен пока только из Следственного комитета России, который сообщил о перенаправлении заявления в прокуратуру. "То есть, они не углядели здесь никаких признаков преступления. Это незаконно, так как мы о признаках преступлений сообщали. Будем обжаловать это решение", - сказал Борис Ушаков.

Он отметил, что "в Волгоградской области стали фиксироваться нарушения, связанные с неоказанием медпомощи". "Раньше Волгоградская область была одним из самых пыточных регионов. Руководство УФСИН сменилось – улучшилось положение. И вот опять начинается. Не бьют, но другие условия пыточные создают", - заключил Борис Ушаков.

Светлана Котлярова сообщила о том, что на свои жалобы она получала ответы из прокуратуры области. Так, 26 июня ей сообщили о результатах проверки ИК-19 по ее заявлению о пыточных условиях, в которых оказался ее сын.

Сотрудник прокуратуры пояснил, что из рапортов сотрудников колонии стало известно, что 28 апреля Никита Котляров был помещен в ШИЗО на 15 суток "за причинение вреда своему здоровью". 17 мая его поместили в ПКТ на пять месяцев (до момента освобождения - прим. "Кавказского узла") "за неисполнение обязанностей дежурного по камере"."Согласно медицинским заключениям состояние здоровья Котлярова не препятствовало его содержанию в дисциплинарных помещениях. Оснований не доверять зафиксированным в медицинской документации сведениям не имеется", - говорится в ответном письме областной прокуратуры. В письмах прокуратуры также говорится, сообщается о том, что ремонтные работы действительно ведутся в блоке, но не в помещении камерного типа, где содержится Котляров.

Светлана Котлярова рассказала, что давно не видела сына. Свидания ей разрешены, как официальному защитнику сына, но в последний раз перед Новым 2023 годом, на нее составили протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ за попытку проноса "телефонной флешки", она заявила, что флешка ей была подброшена. Михайловский районный суд 14 марта признал вину женщины и оштрафовал ее на три тысячи рублей. "Сейчас готовлю кассацию на это решение", - сказала Светлана корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана Котлярова также заявила, что в колонии у нее не принимают лекарства для сына. "Ему положена была передача. Я привезла лекарства 22 июня. У меня медикаменты не приняли. Ей (сотруднице колонии) некогда. Нужно чтобы сын письменно дал им перечень препаратов. Личные проволочки. Он написал перечень, а она все равно не приняла. Хотя в медкарте указаны его болезни", - рассказала Светлана Котлярова.

Котлярова также сообщила, что намерена судиться с медиками частного медучреждения, в котором она заказывала независимое медицинское обследование сына, когда того поместили в ЛИУ-15 для медицинского освидетельствования по поводу изменения ему группы инвалидности со второй на третью категорию. По словам женщины, медики частной организации утаили от нее "результаты некоторых обследований", "не сделали ряд анализов (крови и КТ мозга), передали оригиналы документов обследования в МЧС-34", - рассказала Светлана. "Я считаю это служебным подлогом и сговором. 1 августа у меня суд в Михайловском районном суде, подала на возвращение денежных средств (17 тысяч рублей), на расторжение договора, заявила о разглашении медицинской тайны", - сказала Светлана.

Котлярова также пожаловалась на качество лечения ее сына от туберкулеза."Регулярного лечения нет. А когда сын сидел в ПКТ его там вообще не лечили", - возмутилась Светлана Котлярова.

Не связанный с делом Котлярова юрист Сергей Иващенко сообщил корреспонденту о том, что условия и режим содержания заключенных в дисциплинарных помещениях колоний регламентируются Уголовно-исполнительным кодексом РФ, а также правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений, центров уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказами Министерства юстиции России.

"Существуют ограничения, связанные с помещением заключенных в ШИЗО и ПКТ. Это, прежде всего состояние их здоровья.Котлярову в силу заболеваний нужен свежий воздух. Понятно, что медики колонии должны были это учесть в написании своих заключений. Почему не написали, а прокурорская проверка этого не заметила - непонятно. Нельзя в ПКТ и ШИЗО отправлять заключенных, которым необходим постельный режим. Есть также требования к самим дисциплинарным помещениям. Например, по заявлению Котляровой, размеры ПКТ не соответствуют регламентным требованиям. Могу предположить, что прокурорская проверка прошла формально, как обычно", - сказал Сергей Иващенко.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.