Ставрополье и Кабардино-Балкария стали аутсайдерами по стоимости автомобильного топлива

16 июля 2023, 04:31

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Самое дорогое дизельное топливо среди регионов Северо-Кавказского федерального округа - в Ставропольском крае, самый дорогой бензин - в Кабардино-Балкарии, следует из данных Северо-Кавказстата.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения последние места заняли республики юга России Северная Осетия, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу опубликовало данные о стоимости бензина в России на начало июля текущего года, пишет 15 июля "Блокнот-Ставрополь".

По данным ведомства, самое дорогое дизельное топливо в СКФО - в Ставропольском крае. Средняя стоимость топлива в регионе составляет 56,76 рублей за литр. Чуть дешевле дизельное топливо в Карачаево-Черкесии (55,47 рублей за литр). В Кабардино-Балкарии средняя стоимость литра дизельного топлива составляет 54,23 рубля, в Северной Осетии - 54,06 рубля, в Ингушетии - 53,04 рубля, в Чечне - 52,36 рубля, в Дагестане - 51,57 рубля.

Что касается бензина, то дороже всего его литр стоит в Кабардино-Балкарии (55,57 рубля за литр). В Чечне литр бензина в среднем обойдется в 54,43 рубля, в Карачаево-Черкесии - 54,04 рубля, в Дагестане - 53,89 рубля, в Ставропольском крае - 53,13 рубля, в Северной Осетии - 52,05 рубля, в Ингушетии - 51,93 рубля.

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