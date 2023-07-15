Сельчане в Карачаево-Черкесии две недели ждут помощи властей после подтопления

15 июля 2023, 12:53

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Две недели назад в результате подтопления часть улиц села Инжичишхо в Хабезском районе была существенно повреждена, непогода также уничтожила урожай, рассказал местный житель. Дороги в селе остаются не отремонтированными из-за отсутствия финансирования, пояснили в администрации.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля жители села Инжичишхо в Хабезском районе Карачаево-Черкесии пожаловались, что дороги в селе размыло после подтопления, а власти не принимают мер. Чиновники в ответ не это заявили, что на ремонт дорог в бюджете района нет денег. Вопрос с финансированием должен решиться до конца недели, отметила глава села Зарема Хакунова.

Согласно данным Росстата, на 1 января в селе Инжичишхо проживало 1262 человека.

Одну из улиц в Инжичишхо смыло практически полностью, рассказал житель села Мурадин, проживающий на этой улице. "Раз в 6-7 лет вода поднимается у нас. Но такого развития событий, такой чрезвычайной ситуации на моей памяти не было. Препятствия для передвижения сильные. Глава района говорит, что в течение месяца сделают", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что улица, на которой он живет, повреждена настолько, что по ней не могут проехать машины. Такая же ситуация и на соседних улицах.

Мурадин добавил, что занимается сельским хозяйством, и что подтопление нанесло ему существенный урон, так как оказался смыт огород вместе с урожаем. "В огороды вода раньше заходила. Но в этом году смыло урожай. Смыло и урожай кукурузы. Посадили, но не застраховали. Так что это наша вина", – посетовал Мурадин.

Финансирование из бюджета Карачаево-Черкесии на восстановление дорог в селе Инжичишхо пока не поступило, рассказала глава сельского поселения Зарема Хакунова.

"Ждём, ещё ждем. 12 июля приезжал к нам глава района. Беседовал с жителями, всё им объяснил. Обещал, что сделают. Но я не знаю когда точно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Улицы села после подтопления местные власти расчистили своими силами, добавила она. "На двух улицах остаются препятствия для проезда транспорта. Но жители могут перемещаться по другим улицам", – пояснила Хакунова.

В Инжичишхо проживает 1020 человек, уточнила она. "Основной род занятий – сельское хозяйство. Держат скот, земледелием занимаются", – пояснила глава сельского поселения.

Сведения о том, что ремонт дорог еще не проводился, подтвердил депутат сельского собрания Борис Хакунов. "Глава района был в селении. Он сказал, что проект уже сделали, но остался вопрос финансовый", – пояснил он.

Ремонт дорог, который сейчас идет в селе, выполняет в рамках заявки, которую направляли в прошлом году, добавил Хакунов. "Например, [ремонтируется] дорога кладбищу и ещё некоторые. Но это выполнение заявки, которая сделана ещё год назад. А те участки, где недавно были подтопления, до сих пор проблемные. К ним вообще не подойдешь. На этих улицах камни, ямы такие, что даже КамАЗ провалится", – сказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Для капитального ремонта необходимо полноценное финансирование, добавил он. "Нужен именно капитальный ремонт. Могли бы сделать поверхностный, засыпать гравием ямы и так далее. А на завтра всё опять разнесёт. Поэтому посоветовались с людьми, и они согласились, что нужно делать основательно. И для капитального ремонта ждут финансы из Черкесска", – объяснил Хакунов.

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