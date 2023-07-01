Дорога в ауле Инжичишхо. Фото из телеграм-канала chp_kchr https://t.me/s/chp_kchr/7559

01 июля 2023, 16:57

Чиновники объяснили нехваткой денег задержку с ремонтом дорог в ауле Инжичишхо

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дороги в ауле Инжичишхо размыты после подтопления около двух недель, но для их ремонта в бюджете Хабезского района нет денег, сообщили чиновники после жалоб жителей на бездействие властей.

Жалоба на размытые после подтопления дороги в ауле Инжичишхо Хабезского района была опубликована 27 июня в телеграм-канале chp_kchr, насчитывающем 30,7 тысячи подписчиков.

"Выложите [обращение] и окажите содействие в несправедливости по отношениям к жителям аула Инжичишхо. Дело в том, что после подтопления вода размыла улицы, и у людей нет возможности выезжать. Больше недели как мы в таком положении, но никому нет до нас дела. Обращались к и.о. главы поселения, но никакой помощи не дождались. Её ответ, что ничем не сможет помочь. Кому, раз не главе поселения, решать такие вопросы?" – говорится в публикации.

Анонимный автор обращения пожаловался, что один переулок в ауле завален деревьями, а другой "в таком состоянии, что невозможно проехать". "А в этом переулке два инвалида, которые постоянно нуждаются в медобслуживании, но как скорой подъехать к дому, остаётся открытым вопросом", - говорится в публикации.

Глава администрации аула Инжичишхо Зарема Хакунова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что две улицы подтоплены. "Дорожные службы должны сделать эти две улицы - расчистить, новое покрытие сделать", - сказала она.

Проблему с восстановлением дорог должны решить службы района, но они ожидают финансирования с республиканского уровня, отметила глава поселения. "Мы отправили заявки в отдел архитектуры районной администрации. Они отправили заявку в правительство республики и теперь ждут финансирования. Потому что после того, как свою задачу выполнили чрезвычайные службы, муниципальные службы должны приступить к делу, но своих ресурсов нет, и поэтому необходимо дополнительное финансирование", - рассказала она.

Проблема, по ее словам, началась около двух недель назад. "Решается вопрос о финансировании в Черкесске. А в районной администрации сообщили, что, вероятно, до конца будущей недели дожны решить. Глава районной администрации вчера сказал, что если не решится, попытаются своими силами начать работы", - сказала Зарема Хакунова.

Вопрос решается медленно, заметил депутат сельского собрания Инжичишхо Борис Хакунов. "Глава администрации дала все заявки в район. Представитель района всё записал, отметил. Но пока никаких движений нет. Должны решить проблемы дорожные службы. А без финансирования они не могут выполнить эту работу. Вчера приезжали и представители электросетей. Зафиксировали разрушение опор. Но когда сделают, неизвестно", - рассказал Борис Хакунов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что дороги размыло в нескольких переулках. "Огороды затоплены. К сожалению, пропал урожай на приусадебных участках. Но завалов деревьями нет. Однако есть места, куда ни скорая не проедет, ни мусоровоз не может мусор вывезти. В одном переулке рухнула опора электропередачи", - сказал депутат.

В случае такого рода происшествий задача МЧС – принять экстренные меры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимофей Широков. "В том числе, если нет возможности проехать скорым, - обеспечить доступ к больным, может быть, с помощью своей спецтехники. Но это именно в рамках экстренных мер. Когда же существует масштабные последствия какого-то ЧС, то ликвидировать последствия размытия дорог, завалы - это уже задача местных властей, они должны задействовать дорожные службы, коммунальное хозяйство", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Жители Карачаево-Черкесии заявили о крупном ущербе из-за непогоды", "Две дороги заблокированы в Карачаево-Черкесии из-за непогоды", "Жители Северного Кавказа раскритиковали медлительность властей после разрушительного урагана".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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