Найдено тело пятого погибшего после ливней на Кубани

14 июля 2023, 23:06

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Обнаружено тело 15-летнего подростка, погибшего в Туапсинском районе, общее число погибших после обильных ливней на Кубани достигло пяти. Поиски пропавшей без вести девушки продолжаются, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля стало известно, что в Туапсинском районе погибли 67-летний Владимир Филиппов, машину которого унесла река, 19-летняя Ангелина Комарова, 58-летний местный житель и неизвестный мужчина. Велись поиски еще двух пропавших без вести.

Тело пропавшего при подтоплениях в Туапсинском районе 15-летнего подростка обнаружено на берегу моря, сообщило сегодня управление Следкома России по Краснодарскому краю.

"Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка", - говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Следствие также сообщило, что личность одного из погибших, 73-летнего мужчины, не установлена. Продолжаются поиски 23-летней девушки.

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