14 июля 2023, 12:29

Верховный суд Дагестана прекратил дело Ибрагима Паркуева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за отсутствия состава преступления Верховный суд Дагестана прекратил дело в отношении местного жителя Ибрагима Паркуева, а также отменил штраф, наложенный на него ранее за неподчинение силовикам на пикете в день рождения Алексея Навального*.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июня стало известно, что суд оштрафовал махачкалинца Ибрагима Паркуева на две тысячи рублей за неподчинение полицейским на одиночном пикете в день рождения Алексея Навального*. Паркуев признал вину под давлением силовиков, сообщил источник.

Из-за отсутствия состава правонарушения Верховный суд Дагестана прекратил дело Ибрагима Паркуева и отменил штраф, передали 13 июля "Кавказ. Реалии"**.

По версии следствия, 4 июня Паркуев вышел на улицу с плакатом, на котором была надпись "С днем рождения, Алексей". После этого доставили в отдел полиции. Силовики указали в протоколе, что будто бы он нецензурно выражался и вел себя агрессивно, из-за чего к нему была применена физическая сила.

В карточке дела на сайте Верховного суда Дагестана указано, что решение о прекращении дела суд принял 13 июля.

Напомним, 4 июня, в день рождения Алексея Навального*, одиночные акции прошли во многих городах России, в том числе в Волгограде, Краснодаре, Махачкале и Сочи. В Краснодаре были оштрафованы три активиста, проводивших одиночные пикеты, и человек, который фотографировал одну из этих акций.

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Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Волгоградские сторонники Навального назвали фарсом суд по жалобе на обыск", "Участники пикетов в Волгограде призвали власти к миролюбивой внешней политике", "Волгоградский активист провел пикет в поддержку Навального".

Автор: "Кавказский узел"

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