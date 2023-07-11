Руководство полиции Армении пообещало адвокатам расследовать нападения

11 июля 2023, 21:33

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Участники забастовки адвокатов и руководство МВД Армении договорились создать комиссию по расследованию случаев нападений на адвокатов в участках.

Как писал "Кавказский узел", более 500 адвокатов приняли участие в акции протеста в Ереване, в ходе которой объявили о проведении забастовки с требованием отставки заместителя главы МВД Армении Арама Ованнисяна. Протестующие заявили, что Ованнисян не принял достаточных мер, чтобы защитить адвокатов от насилия со стороны силовиков, за четыре месяца зафиксировано два таких случая.

Организаторы забастовки адвокатов встретились сегодня с главой МВД Армении Ваге Казаряном, на встрече также присутствовал замглавы МВД, шеф полиции Арам Ованнисян, отставки которого требовали свыше 500 адвокатов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ара Зограбян.

Стороны договорились о создании комиссии. "Договорились, что подпишем совместный с МВД меморандум о создании комиссии, в которую войдут адвокаты и полицейские – по трое с каждой стороны. Цель комиссии – оперативное реагирование на инциденты, связанные с насилием в полицейских участках", – рассказал адвокат.

Руководство МВД заверило, что инциденты будут беспристрастно расследоваться, а виновные в применении насилия против адвокатов - привлечены к ответственности, добавил Зограбян. Он добавил, что требования адвокатов остаются в силе.

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