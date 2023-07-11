Шествие адвокатов в Ереване. 11 июля 2023 г. Фото: https://www.7or.am/ru/news/view/256430/

11 июля 2023, 13:11

Адвокаты объявили забастовку в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Более 500 адвокатов приняли участие в акции протеста в Ереване, в ходе которой объявили о проведении забастовки с требованием об отставке заместителя главы МВД Армении Арама Ованнисяна. Протестующие заявили, что Ованнисян не принял достаточных мер, чтобы защитить адвокатов от насилия со стороны силовиков.

Адвокаты сегодня провели в Ереване шествие к зданию министерства внутренних дел с требованием об отставке заместителя главы ведомства, шефа полиции Арама Ованнисяна. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями: "Враг адвокатов. Сертификат Арама Ованнисяна".

Адвокаты в знак протеста объявили забастовку, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ранее адвокаты провели предупредительную акцию, чтобы привлечь к ответственности полицейских, виновных в насилии в отношении двух адвокатов, рассказал адвокат Гор Геворкян.

"Однако полиция не предпринимала никаких мер, что можно расценить как поощрение к насилию. В итоге делом занялась СНБ и приостановила полномочия силовиков в рамках уголовного дела", – сказал он журналистам.

По его словам, забастовка приведет к парализации работы следственных органов. "Адвокаты отказываются от участия в правовых процессах, в том числе следственных мероприятиях и допросах", – пояснил адвокат.

Адвокат Ара Зограбян отметил, что за четыре месяца зафиксировано два случая насилия над адвокатами. По его словам, 502 адвоката присоединились к требованию отставки шефа полиции. "Полицейское насилие недопустимо, в целом, недопустимо. Шеф полиции должен подать в отставку, так как не отреагировал должным образом на поведение своих подчиненных и не инициировал расследование в их отношении", – сказал Заграбян журналистам.

Он подчеркнул важность оказания юридической помощи своим доверителям. "В случае крайней необходимости адвокаты сами решат, прекращать акцию для оказания правовой помощи и участия в следственных мероприятиях", – пояснил адвокат.

"Кавказский узел" также писал, что 23 марта Госдеп США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в Армении в 2022 году. В нем, в частности, было сказано, что факты пыток в силовых ведомствах часто остаются в тени. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что доклад Госдепа разносторонне и объективно высветил давно существующие проблемы, в решении которых власти Армении не преуспели.

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Примечание:

"Госдеп США указал на множественные нарушения прав человека в Азербайджане", "Оппозиционеры заявили о необходимости выхода Армении из-под влияния России", "Европейский союз указал на положительные изменения в области прав человека в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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