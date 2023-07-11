Около 600 человек эвакуировано из зоны подтопления в Сочи

11 июля 2023, 13:25

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364 человека из 600 эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, сообщил мэр Сочи.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Днем 10 июля число эвакуированных возросло до 240, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Сельчане из Мирного возложили на чиновников вину за потоп.

Почти 600 человек эвакуированы с подтопленных территорий Сочи, 364 из них остаются в пунктах временного размещения, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека - это и горожане, и гости курорта. Все условия для них созданы", - сказано в сообщении.

По словам мэра, подворовые обходы для выяснения масштаба ущерба продолжаются.

"Наши мобильные группы администраций Сочи и Сириуса уже обошли почти 180 домовладений на подтопленных улицах. Помогаем жителям собрать документы для выплат по ЧС. В Мирном на улице Субтропической, 2 действует штаб, куда люди обращаются самостоятельно", - добавил Копайгородский.

Он отметил, что береговую линию приводят в порядок после шторма, но пляжи остаются закрытыми для купания.

Ранее начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов сообщил, что спасатели эвакуировали из поселка Мирный на федеральной территории Сириус более 420 человек, пишет ТАСС.