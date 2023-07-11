11 июля 2023, 13:25
Около 600 человек эвакуировано из зоны подтопления в Сочи
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
364 человека из 600 эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, сообщил мэр Сочи.
Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Днем 10 июля число эвакуированных возросло до 240, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Сельчане из Мирного возложили на чиновников вину за потоп.
Почти 600 человек эвакуированы с подтопленных территорий Сочи, 364 из них остаются в пунктах временного размещения, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
"В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека - это и горожане, и гости курорта. Все условия для них созданы", - сказано в сообщении.
По словам мэра, подворовые обходы для выяснения масштаба ущерба продолжаются.
"Наши мобильные группы администраций Сочи и Сириуса уже обошли почти 180 домовладений на подтопленных улицах. Помогаем жителям собрать документы для выплат по ЧС. В Мирном на улице Субтропической, 2 действует штаб, куда люди обращаются самостоятельно", - добавил Копайгородский.
Он отметил, что береговую линию приводят в порядок после шторма, но пляжи остаются закрытыми для купания.
Ранее начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов сообщил, что спасатели эвакуировали из поселка Мирный на федеральной территории Сириус более 420 человек, пишет ТАСС.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи идет дождь при температуре воздуха +23 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 12 июля дождь продолжится, температура понизится до +19, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"