Сельчане из Мирного возложили на чиновников вину за потоп

11 июля 2023, 04:54

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С 2015 года, когда поселок Мирный был сильно подтоплен, ничего не изменилось, хотя чиновники обещали ввести в эксплуатацию насосную станцию для откачки воды, сообщили местные жители. Причинами подтопления они назвали бессистемную застройку, неправильную укладку дорог и забитые ливневки.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. 10 июля в Сириусе эвакуированы 24 жителя, дома которых оказались подтоплены. Днем 10 июля число эвакуированных возросло до 240, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

10 июля с жителями поселка Мирный, пострадавшими от затопления, встретились председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов и глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. Они пообещали пострадавшим по 10 тысяч рублей, а в исключительных случаях - по 50 тысяч рублей.

Жители поселка Мирный сравнили подтопления, с которыми столкнулись 9 июля, с разгулом стихии в 2015 году. По словам заместителя председателя ТОС "Южный" Вахтанга Цинделиани, его дом пострадал от затопления по тем же причинам, что и тогда. «Отсутствие насосов, забитые ливневки, неправильная укладка дорог, невыполненные обещания ввести в эксплуатацию насосную станцию, которую обещали нам в 2015 году», - перечислил он корреспонденту "Кавказского узла" причины возникшей ситуации.

В сентябре 2015 года жители Мирного провели собрание и потребовали решить проблему строительства водоотводных сооружений и защитить поселок от периодических подтоплений.

Семья Цинделиани вынуждена была эвакуироваться из дома в отель "Омега". Сын Вахтанга Давид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в отеле "немного соседей, но много отдыхающих". «Нас всех хорошо разместили, хорошо кормят, претензий нет», - сообщил он. По его словам, родители уже сутки работают на откачке воды из дома, пока он присматривает за младшей сестрой.

Жительница Мирного Марина Ованесян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее дом затоплен. По ее словам, жители не спали всю ночь. «Люди спасали свое имущество. Разве могут 10 тысяч рублей или даже 50 тысяч рублей компенсировать то, что мы потеряли уже второй раз после 2015 года и за семь лет наживали снова. Это и бытовая техника, и предметы личного обихода. Все затопило. Люди не спали. Вода пришла очень быстро. Сразу, как только пошел дождь, нас затопило, мы не успели опомнится, как вода вошла в дом. И причины те же самые, что в 2015 году», - сказала она.

Председатель ТОС "Южный" Сергей Дятлов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что затопило не всю федеральную территорию "Сириус". «Сириус» имеет несколько поселений на своей территории. Один из них - это поселок «Мирный». Там проживает порядка 1500 - 2000 человек. Численность колеблется из-за того, что продолжает вестись интенсивное строительство, количество жителей растет. Поселок «Мирный» по сравнению с другими поселениями, которые не затопило, находится в низине, как бы представляя собой углубленный бассейн, вокруг которого идут стройки или стоят уже построенные здания олимпийских дворцов и дороги. Во время дождей поселок начинает затапливать именно по причине того, что там, как в бассейне, скапливается вода. Чтобы этого не было, должны работать насосы по откачке этой воды. Но, как я понял, эти насосы почему-то не работали, что привело к масштабному ЧП», - рассказал Дятлов.

По его словам, он пытался связаться с жителям поселка, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, но они были слишком заняты. «Я не стал мешать никому, потому что я понимаю, что это такое, когда люди фактически лишаются своего жилья и пытаются его спасти. Я предложил помощь и просил, чтобы они звонили. Но мне жители поселка сообщили, что их обеспечивают питанием и жильем и помогают бригады МЧС откачивать воду», - сообщил Дятлов. По его информации, мэрия организовала круглосуточное дежурство сотрудников и волонтеров.

Проживающий в доме на улице Тростниковой Александр Сотников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его дом пострадал, как и другие соседские. По его словам, большинство соседей, которые физически могут, остались, чтобы спасать свое имущество, в отель "Омега" поехали главным образом дети, старики, инвалиды. «Я, естественно, никуда из своего дома не поехал и не поеду. Я черпаю сутки воду. Приходили чиновники, описывали имущество. Пообещали по 10 тысяч рублей тем, кто зарегистрирован в доме, и еще 50 тысяч рублей. Если они выдадут эти деньги, то я буду доволен. Это лучше, чем ничего», - сказал Сотников.

Он считает, что «жаловаться на что-либо и кому-либо - дело совершенно бесполезное, лучше самому спасать себя, свое жилище и имущество».

Житель Мирного Виктор Кобылин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" подробности встречи с чиновниками. «После потопа нас с благотворительной миссией посетили председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов и глава администрации поселка городского типа «Сириус» Дмитрий Плишкин. Они стали нам рассказывать о плохой погоде, но жители поселка их сразу поправили и сообщили, что дело не в погоде, а в халатности. Правда, я не понял, почему к нам приехал председатель горсобрания Сочи, в то время как у нас есть свои депутаты и свой председатель в ПГТ "Сириус", но я их не видел здесь. Я напомнил Виктору Филонову, который в 2015 году приезжал к нам после такого же потопа с главой города Пахомовым и губернатором края Кондратьевым, о том, что семь лет назад ему и другим чиновникам были озвучены и ими приняты претензии по поводу неработающих насосов по откачке воды. Все эти чиновники божились что они сделают второй насос, и они всегда будут в готовности, если вдруг пойдет дождь. Однако свои обещания они не исполнили. Жители добились, чтобы все-таки они провели тендер и нашли подрядчика. Подрядчик в 2017 году построил вторую насосную станцию, чтобы нас не топило, но эти же чиновники отказались ввести ее в эксплуатацию, а подрядчику не заплатили за работу порядка 50 обещанных миллионов рублей. А тот, в свою очередь, и не стал настаивать на вводе в эксплуатацию объекта», - рассказал Кобылин.

По его словам, местным жителям непонятно, кто отвечает за переданное федеральной территории "Сириус" имущество. "Мы платим водоканалу города Сочи за воду и канализацию. В "Сириусе" нам говорят, что к ЖКХ они не имеют никакого отношения. Но наши отношения с городским водоканалом так и не решены. Мы на свои средства провели водовод и канализацию. Водоканал Сочи должен был принять их на баланс, но этого так и не сделал - то мэр сменился, то за это время сменилось уже пять или более директоров водоканала <...> Вот так мы и живем семь лет после последнего потопа: с не введенными в эксплуатацию водоводами и канализацией, насосной станцией. Не знаем, кому мы принадлежим, и поэтому никто ливневки не чистит. И вот то, что случилось вчера и продолжается сегодня, это и есть результат той семилетней халатности и неисполненных обещаний», - считает Кобылин, который отметил, что более всего пострадали дома на улицах Тростниковой, Камышевой, переулках Ивовом и Марсовом.

Он сообщил, что его дом и автомобиль пострадали от затопления, эвакуироваться он не собирается и занимается откачкой воды из дома. Кобылин также сообщил, что жители Мирного решили написать в Генеральную прокуратуру и президенту России жалобу, как только наведут порядок в своих домах. Он уверен, что если бы чиновники включили насосы, проблемы бы не было.

Жительница поселка Наталья рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проблема с подтоплением усугубилась из-за строящегося поблизости спортивного центра. «Его видно из наших окон, он находится как бы на насыпи над нами, и вся вода от него сбегает, как с горы, на наш поселок, сливаясь, как в корыто <...> Наш искусственно созданный бассейн стройками вокруг оказался до краев заполнен водой», - рассказала пенсионерка.

Она отказалась эвакуироваться в отель. «На каких условиях мэрия их там размещает - мне неизвестно <...> Знаю, что наших жителей там немного. Все, опасаясь мародерства и спасая свое имущество, предпочитают оставаться и ночевать дома во все еще затопленных домах. Некоторые ходят кушать или им привозят на лодках волонтеры, так как самим приготовить пищу негде и нет время», - добавила она.

Сотрудник пресс-службы мэрии Сочи рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 10 июля в администрации города прошло расширенное заседание оперативного штаба. "Ряд улиц остаются подтопленными, продолжается откачка воды. Задействованы две насосные станции мощностью три тысячи кубометров в час, 11 мотопомп и шесть пожарных машин. Аварийно-спасательные формирования используют плавсредства, чтобы доставить населению еду и воду, а также оказать жителям необходимую помощь по адресным запросам. Работают 94 спасателя и 26 единиц специальной техники. Более ста волонтеров помогают местным жителям очистить придомовые территории", - сообщил он.

По словам представителя мэрии, уровень воды на федеральной трассе А-147 на участке от Адлера до Веселого медленно снижается. "Аварийные бригады водоканала и водостока производят расчистку сетей ливневой канализации и нагорных каналов. Энергетики восстановили все нарушения. В зоне подтопления остается одна трансформаторная подстанция. Как только спадет вода, будут проведены необходимые регламентные работы и восстановлено электроснабжение потребителей. На территории Сочи продлено до конца суток 11 июля действие штормового предупреждения», - добавил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +23 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 12 июля ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +19, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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