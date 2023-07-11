Суд отказал Анне Мелконян в дополнительной экспертизе родительского чата

11 июля 2023, 01:27

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Волгоградка Анна Мелконян, осужденная по делу об убийстве Романа Гребенюка, усомнилась в выводах лингвистической экспертизы ее переписки в родительском чате и попросила провести дополнительную экспертизу, но получила отказ. Арсен Мелконян заявил, что судья первой инстанции исказила его показания.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая осужденные по уголовному делу, связанному с гибелью волгоградского риелтора Романа Гребенюка, Арсен и Анна Мелконяны, Арман Смбатян обжаловали приговор в Волгоградском областном суде. 7 июля защита Анны Мелконян попросила суд провести за пределами Волгоградской области лингвистическую экспертизу переписки в родительском чате, так как в регионе сложилось предвзятое отношение к подсудимым.

Судебное заседание по апелляции Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна началось 10 июля примерно в 16.30 мск. В зал суда присутствовали адвокаты осужденных, представитель потерпевшей стороны Елена Плешакова, сотрудница областной прокуратуры Светлана Захарова, мама Мелконянов и журналисты. Истцы участвовали в процессе посредством видеоконференцсвязи (ВКС), организованной администрациями СИЗО Ленинска, Фролово и Пятигорска.

В самом начале заседания Арсен Мелконян сразу пожаловался на головные боли, возникшие у него из-за общения посредством ВКС.

«У меня из-за видео болит голова, я себя неважно чувствую. Врачей здесь нету, есть фельдшеры. Но фельдшер не может решать такие вопросы. Я прошу меня на судебные заседания этапировать с [врио начальника СИЗО], который давал вам письменный ответ [о возможности участия Мелконяна в заседаниях посредством ВКС]. [Он] мне объяснил, что пятницы - не конвойный день. В пятницу меня не могут этапировать. Поменяйте пятницу на другой день недели», - попросил судей Арсен Мелконян.

Судья объяснил Мелконяну, что запрошенные судом в медчасти СИЗО-5 документы о его здоровье пока не поступили в облсуд, поэтому коллегия судей пока не может принять решение о непосредственном участии Мелконяна в суде или о проведении заседаний без его участия.

Суд продолжил рассмотрение ходатайства Анны Мелконян о проведении дополнительной лингвистической судебной экспертизы ее высказываний в родительском чате. «Хочу обратить внимание суда на то, что эта лингвистическая экспертиза была назначена, когда я была в статусе свидетеля. Мне также неизвестна личность эксперта и его уровень квалификации. Экспертиза эта проводилась в негосударственном учреждении. Ее результаты необъективны», - повторила свои доводы Анна Мелконян.

Адвокаты истцов поддержали ее ходатайство. Представитель потерпевшей стороны и прокурор Светлана Захарова, напротив, заявили о полной ясности итогов проведенной лингвистической экспертизы, в которой они не усмотрели никаких неточностей. Захарова также указала на то, что законом разрешено проведение подобных экспертиз в негосударственных учреждениях.

Судебная коллегия, обсудив ходатайство на месте, решила в удовлетворении прошения Анны Мелконян отказать.

Сотрудница прокуратуры Светлана Захарова подала ходатайство об исследовании трех файлов видеозаписи нападения Мелконяна на Гребенюка в помещении банка и встрече Мелконяна с Смбатяном после инцидента, «чтобы понять роль Смбатяна» в преступлении. Арсен Мелконян, Смбатян и их адвокаты поддержали ходатайство. Анна Мелконян высказалась против. Она посчитала, что прокуратура этим ходатайством пытается «затянуть процесс». «Как мы будем рассматривать это видео, если у нас по ВКС постоянно проблемы: то звука нет, то видео», - возмутилась Анна.

Судебная коллегия отказала прокуратуре в удовлетворении ходатайства.

Адвокат Арсена Мелконяна Роман Бубликов ходатайствовал о приобщении к делу указа президента РФ о помиловании осужденных, участвовавших в специальной военной операции. Он попросил запросить этот документ у руководства колонии, в которой Арсен Мелконян отбывал наказание до заключения контракта с ЧВК «Вагнер». При этом он пояснил своему подзащитному, что речь идет именно об указе президента, а не о справке о его освобождении, которая уже подшита к материалам дела. По мнению адвоката, запрашиваемый им указ президента может повлиять на принятие решения судом апелляционной инстанции об освобождении Арсена Мелконяна от уголовной ответственности.

«Если это секретный указ, то в УПК [Уголовно-процессуальном кодексе РФ] прописана норма: если в материалах дела исследуются документы, представляющие государственную тайну, то у нас все участники процесса дадут подписку о неразглашении документа, а судебные заседания закрываются. Считаю, что данный документ необходим», - сказал адвокат Бубликов.

Прокурор Светлана Захарова высказалась против этого ходатайства. Она заметила, что вопрос о помиловании не является предметом рассмотрения на этом процессе.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении этого ходатайства. На что Арсен Мелконян возмутился: «Не понимаю, по какой причине суд отклоняет все наши ходатайства».

Мелконян заявил, что судья Центрального районного суда при вынесении приговора «часто противоречила своим словам». «Судья <...> не только исказила наши показания, но и дала абсолютно другие противоположенные ответы. Мы на это писали замечания, но она в одностороннем порядке решила, что это все нормально», - возмутился Арсен.

Его поддержала Анна Мелконян, заявившая, в свою очередь, о многочисленных подлогах, якобы совершенных судьей суда первой инстанции. «Ознакомившись с протоколами суда, я поняла, что мои показания очень сильно были искажены. Прошу суд прослушать мои истинные аудиопоказания от 1 февраля 2022 года», - попросила она.

Судья усомнился в рациональности прошения Мелконянов. «Зачем сейчас слушать (аудиозаписи). Мы их можем прослушать в совещательной комнате», - возразил он.

Далее судебная коллегия попросила приобщить к делу документы, связанные с наградами, полученными Арсеном Мелконяном во время его участия в СВО. При этом сам Арсен попросил суд запретить журналистам публиковать эту информацию. Он повторил свой довод, сославшись на то, что его имя попало на сайт «Миротворец» (запрещен в РФ), и теперь он его родственники попали в «черные списки» международных организаций. Судья Фоменко ответил, что этот вопрос уже рассматривался на прошлом заседании – журналисты вправе распространять информацию, так как судебное заседание открытое. Прокурор Светлана Захарова предоставила суду копии свидетельств наград как государственных, так и ЧВК «Вагнер» и грамоты администраций Луганской и Донецкой народных республик. В конце рабочего дня был объявлен перерыв. Следующее заседание было назначено на 14 июля. В этот день запланированы прения сторон.

Сторона потерпевших пока не дает комментарии журналистам.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Мелконянов и Смбатяна, пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что судебная экспертиза «весьма распространена в судебных процессах». В случае, если выводы судебного эксперта покажутся сторонам процесса ложными или некомпетентными, участники процесса вправе оспорить выводы эксперта.

«Никакие доказательства, представленные суду (уголовной инстанции), не имеют заранее установленной силы, гласит статья 17 УПК РФ – «Свобода оценки доказательств». Поэтому участники процесса имеют право подвергать сомнению итоги экспертизы и даже обвинять эксперта в предоставлении ложных или фиктивных результатов. Результаты судебной экспертизы могут быть оспорены в суде, если одна из сторон сомневается в ее объективности и беспристрастности», - рассказал юрист.

В случае, если суд решит, что экспертиза была проведена с нарушением принципов объективности и беспристрастности, он вправе назначить производство повторной судебной экспертизы по тем же вопросам, пояснил Иващенко. «Как правило, повторная экспертиза поручается уже другому эксперту или другой комиссии экспертов – и неважно государственный это экспертный орган или негосударственный», - сообщил Сергей Иващенко, сославшись на статью 20 Федерального закона N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Напомним, 22 марта 2022 года суд приговорил трех обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Арсен Мелконян был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, Анна Мелконян, которая является его сестрой – к 5,5 года колонии общего режима. Ее супруг Арман Смбатян был приговорен к 7 годам колонии строгого режима.

Риелтор Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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