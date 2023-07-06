Власти Каспийска объяснили повышение платы за детсады подорожанием питания

06 июля 2023, 18:30

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Повышение платы за государственные детские сады связано с увеличившимися затратами на питание детей, сообщили в мэрии Каспийска. В детсадах регулярно требуют сдавать деньги и на хозяйственные нужды, пожаловались родители.

Как писал "Кавказский узел", администрация Каспийска сообщила, что стоимость ежемесячной платы за ребенка в детском саду будет повышена с 1463 до 2267 рублей. Родители потребовали отменить это решение.

Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Каспийска увеличена с 1 июля 2023 года на основании постановления правительства Дагестана № 198 от 30 мая 2023 года "Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр уход за ребенком в государственных муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от условий присмотра ухода на территории Республики Дагестан», а также согласно постановлению правительства Дагестана от 30 мая 2023 года № 199 "Об утверждении Методики расчета максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от условий присмотра и ухода на территории Республики Дагестан", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации города. Соответствующие документы опубликованы в Telegram-канале администрации Каспийска.

Представитель мэрии уточнил, что корректировка платы за детсады коснулась всех муниципалитетов Дагестана. В методике расчета указано, что в первую очередь, учитываются затраты муниципальных районов и городских округов на приобретение продуктов питания. Принятие установленного размера родительской платы в детсадах связано с соблюдением норм СанПиН детского рациона, и в связи с увеличением цен на продукты питания, пояснил представитель мэрии.

В Каспийске работает 28 муниципальных образовательных учреждений, их посещают 8674 ребенка. В июне этого года направления в детский сад получили около 1700 детей в возрасте от двух до семи лет. С 2019 по 2023 год в городе создано 1060 дополнительных мест и введено в эксплуатацию пять новых детских садов. Доступность дошкольного образования составляет 87%, тогда как в 2022 году эта цифра составляла 56%, отметили в мэрии.

Муниципалитеты не вправе устанавливать плату за посещение детских садов выше той, что указана в документах. По своему усмотрению, они могут устанавливать ставку ниже рекомендуемой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобрнауки Дагестана.

Мария рассказала, что ее сын ходит в частный детский сад в Каспийске, за который семья платит около 8 тысяч рублей в месяц. "Даже не стали связываться с государственными детсадами, где очередь, и большие группы. У нас есть возможность оплачивать услуги частного садика, никаких жалоб нет" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Каспийска Заира сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в государственный детсад у нее ходят двое детей. До сих пор она платила по 1463 рубля за каждого ребенка. Кроме того, отдельно на «хознужды» родители оплачивают по 100 рублей в месяц с ребенка. "На ремонт каждый год собираем по 500 рублей, на игрушки и канцтовары еще по 500 рублей в год на «добровольно-вынужденной» основе. Если не сдадим деньги, то нормальных условий для пребывания детей не будет. Сейчас подняли оплату сразу на 800 рублей, а условия, мы уверены, останутся те же", - говорит Заира.

Она добавила, что в очередь в детский сад горожане обычно становятся с рождения ребенка, и доходит очередь, как правило, когда ребенку уже исполняется три года.

Очереди в детсад пришлось ждать два года, рассказала каспийчанка Аминат. Раньше у нее в садик ходили двое детей, она платила 1463 рубля за каждого. Сейчас в садик ходит только младший ребенок.

"Повышение стоимости ощутимо бьет по бюджету, так как у меня ребенок с проблемами здоровья. У него задержка речи, но без неврологических нарушений, поэтому нам не дают инвалидность, и, соответственно, нет льгот. Мне дополнительно нужно с ним заниматься с логопедами, массажистами, а это недешевые услуги", - говорит Аминат.

Она рассказала, что как и все родители вносила по 100 рублей в месяц на хознужды". "Но с повышением стоимости оплачивать еще за хознужды не хочется. Пусть выделяют из новой стоимости. Игрушки родители покупали на Новый год как подарки, и оставляли в саду для детей. На такое денег не жалко. Но то, что должно оплачивать государство – ремонт, хознужды, я не хочу платить с возросшей платой за детсад", - сказала она корреспоненту "Кавказского узла".

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