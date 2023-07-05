Повышение платы за детсады возмутило жителей Каспийска

05 июля 2023, 14:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Администрация Каспийска сообщила, что стоимость ежемесячной платы за ребенка в детском саду будет повышена с 1463 до 2267 рублей. Родители потребовали отменить это решение.

Родители выступили против этого и вышли с протестом. Некоторых из них приняли в мэрии Каспийска, где они задали вопрос о причинах поднятия стоимости. Также они высказали свои претензии относительно того, что им приходится многое покупать для детсада, сообщается в соцсети "Вконтакте" на странице "Голос Дагестана", насчитывающей 172 тысячи подписчиков. Там же опубликовано видео встречи матерей с чиновниками мэрии.

Одна из женщин на видео пытается добиться ответа, почему в Махачкале стоимость детсада дешевле. "Почему стоимость отличается от Махачкалы, чем лучше питание, состояние садов? Почему цена поднимается сразу на 50 процентов?" - спросила она.

Другая женщина отметила, что им самим приходится покупать в садик жалюзи, занавески, матрасы и многое другое. "Почему родители все покупают в сады? Что вы выделяете на сады, и почему мы покупаем жалюзи, почему мы покупаем занавески, матрасы? Нам говорят, что вы выделяете деньги? Вы их выделяете или они не доходят?" - задала вопросы одна из матерей. "Матрасы, постельное белье, канцелярия, все", - вмешалась еще одна женщина. Ролик заканчивается на вопросах, ответов чиновников в нем не представлено. С момента публикации, с 07.38 мск, видео набрало 20 562 просмотра у 14:10 мск.

Пользователи соцсети в своих комментариях к видео поддержали родителей. "Конкретного ответа им не дадут, как я поняла. Школа тоже государственная, жалюзи же берем, мелки, тряпки, мусорный бак - это все берем. На ремонт школы тоже ходим, краски тоже сами покупаем. И дело не в том, что мы не можем, а в том, что кто-то в карман их ставит", - возмутилась Амина Арабова.

Пользователь Фатиния Козлова призвала родителей "изучать законы". "Есть закон и запрет на сборы денежных средств в садах и школах… Нужно не протест устраивать, а хотя бы немного знакомиться с законами… Если руководство противоречит закону, писать в департамент образования и далее", - заявила она.

"Ремонт в садиках, вода, канцтовары, матрацы, охрана и все это - за наш счет… Возникает один вопрос [зачем] вы вообще нужны… ", - высказал негодование Vudi Vud.

"Подняли, потому что им все мало и мало", - прокомментировал Мага Ибрагимов.

"Молодцы женщины. Необоснованное повышение", - поддержала родителей Наира Рамазанова.

"Только это и могут делать - вред своему народу, вместо того, чтобы сделать бесплатно все", - пишет Sports-Pitania Spb.

"Удивительная страна. Садик государственный, школа государственная, а платить надо как за частный", - заявила Эльмира Агавердиева.

"Мне вообще учительница сына заявила скидывайте деньги на окна в классе, хотим типа установить новые", - пожаловался Альберт Магомедов.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность комментариев пользователей соцсети.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.