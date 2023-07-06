Житель Ингушетии осужден за публикации в соцсети

06 июля 2023, 13:00

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Суд приговорил к условному сроку жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района, признав его виновным в призывах к экстремизму.

Судом установлено, что 31-летний житель Алхасты опубликовал в соцсети материалы, содержащие публичные призывы к экстремистской деятельности по признакам национальности, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сунженский райсуд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с запретом в течение года заниматься администрированием сайтов, пишет сегодня газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне следователи в Карабулаке начали уголовное дело против мужчины, подозреваемого в призывах к терроризму за публикацию видео в мессенджере.

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