06 июля 2023, 13:00

Житель Ингушетии осужден за публикации в соцсети

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Суд приговорил к условному сроку жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района, признав его виновным в призывах к экстремизму.

Судом установлено, что 31-летний житель Алхасты опубликовал в соцсети материалы, содержащие публичные призывы к экстремистской деятельности по признакам национальности, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сунженский райсуд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с запретом в течение года заниматься администрированием сайтов, пишет сегодня газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне следователи в Карабулаке начали уголовное дело против мужчины, подозреваемого в призывах к терроризму за публикацию видео в мессенджере.

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Примечание:

"Военный из Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии", "Житель Чечни получил условный срок за публикации в соцсети", "Суд отказался ужесточить приговор махачкалинцу по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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