06 июля 2023, 10:47

Следком отчитался о расследовании дела о похищении детей в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двое жителей Шахт и один житель Воронежской области представились сотрудниками органов опеки и забрали 10-месячного ребенка и двух мальчиков 3 и 7 лет у их родителей, проживающих в Красносулинском районе. Затем дети были проданы в цыганские семьи, сообщили следователи.

По версии следствия, в 2021 году двое жителей города Шахты в Ростовской области, а также житель Воронежской области разработали план, согласно которому представлялись сотрудниками органов опеки и забрали детей у многодетных женщин, которые находилась в трудном материальном положении. Этим женщинам они говорили, что дети передаются органам опеки из-за ненадлежащих условий содержания и проживания. Одна из обвиняемых была в доверительных отношениях с потерпевшими, потому они ей доверяли.

"Таким образом обвиняемые совершили похищение 10-месячного ребенка у жительницы поселка Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков 3 и 7 лет  у женщины из поселка Тополевый этого же района", – сообщило 5 июля на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

Далее дети были проданы в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. Позже следователи вернули их родителям. Четверо обвиняемых по делу заключены под стражу, еще один помещен под домашний арест. Они обвинены в похищении человека и торговле людьми, уточнило ведомство.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая 2021 года следователи рапортовали о задержании жителя Морозовска по подозрению в похищении пятилетней девочки.

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Примечание:

"Подозреваемые в похищении ребенка этапированы из Ростова-на-Дону в Волгоград", "Тело сына предполагаемых похитителей ребенка найдено в Волгоградской области", "Подозреваемые признались в похищении ребенка в Морозовске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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