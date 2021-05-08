Пользователи соцсети раскритиковали родителей похищенной в Морозовске девочки

08 мая 2021, 13:08

Житель Морозовска задержан по подозрению в похищении пятилетней девочки, которая возвращалась домой одна, сообщили следователи. Ребёнок в таком возрасте не должен гулять без присмотра, упрекнули родителей девочки пользователи "ВКонтакте".

По версии следствия, 5 мая 36-летний житель Морозовска в состоянии алкогольного опьянения увидел незнакомую пятилетнюю девочку, которая шла с детской площадки домой. Он уговорил ребенка пойти с ним, отвел девочку в заброшенный дом на соседней улице и удерживал там около 15 минут, полагают следователи.

"Услышав голоса родителей девочки, которые искали ее, подозреваемый отпустил ребенка. В этот же день он был задержан", - сообщило 7 мая следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте. Житель Морозовска подозревается в похищении заведомо несовершеннолетнего (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ), следователи направили в суд ходатайство об аресте задержанного, отмечается в сообщении. Отметим, наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемый сказал девочке, что похитил ее с целью знакомства и для совместного проживания с ней, говорится в сообщении от 7 мая в группе "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте". Заявление в полицию написал отец девочки, после чего мужчину сразу задержали. Подозреваемый был ранее судим за кражи и вымогательство, имеет пять классов образования, безработный и не женат, указано в сообщении. По данным на 12.40 мск сегодня сообщение набрало 159 отметок "нравится" и 255 комментариев. Пользователи соцсети осудили родителей, которые отпустили девочку гулять одну.

"Почему ребенок один гулял?" - задалась вопросом Кира Воронина.

"Меня это тоже интересует, в таком возрасте одну отпускать гулять небезопасно", - поддержал ее Игорь Григорьев.

Пользователь Татьяна Фомина предположила, что подозреваемый психически болен. "Родители, отпуская детей гулять без присмотра, будьте бдительны, кто только на воле не гуляет кроме бродячих собак!" - написала она.

"Живём в такое страшное время, разве можно маленького ребёнка одного отпускать?!" - высказалась Маргарита Рассказова.

Авторы комментарием призвали наказать задержанного, заключив в тюрьму пожизненно. "12 лет, серьёзно? Ему пожизненное надо, так правильнее будете. Он даже после 12 лет может быть таким же опасным для общества. Хорошо, что спасли ребёнка", - написал Отар Девдариани.

"Ранее судим за кражи и вымогательства.... кого мы обманываем, кого там можно перевоспитать!?" - скептически заметил пользователь Сяо Ляо.

"Кавказский узел" также , 25 июля 2020 года правоохранители сообщили о том, что 40-летняя жительница Калмыкии похитила из роддома в городе Сальске Ростовской области ребенка. В тот же день она была задержана. Суд арестовал женщину на два месяца. Обвиняемая полностью признала вину, следователи назначили психиатрическую экспертизу. В марте уголовное дело в отношении жительницы Калмыкии было передано в суд.