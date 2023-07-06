Аналитики оценили возможности выдачи Саакашвили Киеву

06 июля 2023, 07:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Передача Михаила Саакашвили Украине осуществима, она могла бы принести "Грузинской мечте" большую политическую выгоду, однако власти Грузии из принципа не пойдут на такой шаг, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", Украина требует выдачи своего гражданина Михаила Саакашвили из Грузии, посол Грузии был отправлен в Тбилиси для консультаций по этому поводу. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным требование президента Украины Владимира Зеленского направить Саакашвили на лечение в Киев.

30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья третьего президента Грузии не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что он крайне ослаб. Оппозиция в Грузии требует освободить бывшего президента.

Министерство иностранных дел Грузии высказало глубокую озабоченность в связи с тем, что украинские власти отправили чрезвычайного и полномочного Посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили в Тбилиси для консультаций по делу Саакашвили. Ведомство выразило надежду, что Киев пересмотрит это решение.

«Это действие – крайняя форма ухудшения дипломатических отношений и, к сожалению, официальный Киев прибегает к этому шагу в отношении дружественной страны и народа. (...) Решение Страсбургского суда поставило точку в вопросе состояния здоровья осужденного Михаила Саакашвили, оно еще раз подтвердило высочайшие стандарты защиты его прав. На таком фоне решение властей Украины наносит существенный урон стратегическим взаимоотношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», – говорится в заявлении МИД Грузии от 5 июля, которое перевел корреспондент «Кавказского узла».

Тбилиси не получал официальный запрос с требованием экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину – страну своего гражданства, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, отметив, что всего в Грузии находятся в заключении 40 граждан Украины.

По словам министра, Саакашвили отказывается проходить курс лечения, назначенный ему в клинике, и отказывается от питания. Таким образом он намеренно причиняет вред своему организму, чтобы ему отсрочили наказание или отменили его, подчеркнул Брегадзе. «Этот человек (Михаил Саакашвили) сам себя пытает и если кто-то еще его пытает, то это его политическое окружение. Они его призывали к голодовке, геройству и прямо призывали, чтобы не смел прекращать голодовку», – сказал Брегадзе на брифинге 1 июля.

Юридически Украина не может требовать передачи Михаила Саакашвили, однако в политической плоскости "всякое может быть", отметил представитель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека», адвокат Гела Николаишвили. «Украина собирается добиваться его передачи по политическим мотивам и без юридических оснований», – сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Адвокат обратил внимание, что в Грузии находятся другие осужденные граждане Украины, однако Киев «не думает и не старается» их вернуть для отбывания наказания в своей стране; аналогично и Грузия не предпринимает таких действий по отношению к своим гражданам в украинских тюрьмах.

Разные страны требуют передачи своих граждан, оказавшихся в заключении за рубежом, но общепринятой формулы этой процедуры нет, результат зависит от совершенного преступления и страны, обратил внимание аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили. Он отметил, что экстрадиция заключенных на родину производится, как правило, после того, как они отбудут часть срока наказания.

«Что же касается Саакашвили, то два судебных процесса, по которым он проходит обвиняемым – фарс. Дело по разгону акции 7 ноября 2007 года так давно длится, что судья уже вышел на пенсию, теперь новый судья переписывает это дело. Если есть политическая воля, то все технические детали можно решить», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Грузия не передаст Украине Михаила Саакашвили по принципиальным причинам, хотя такая передача способна принести политическую выгоду, полагает представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

Он указал на "личные моменты" – у неформального правителя страны, учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзины Иванишвили глубокая неприязнь к третьему президенту Грузии, и его заключение можно рассматривать, как месть. «Михаил Саакашвили – один из факторов получения страной статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Если бы власти хотели бы получить этот статус, то передали бы его», - сказал Жгенти корреспонденту «Кавказского узла».

Вопрос Саакашвили практически определяет двусторонние грузино-украинские отношения, однако власти не изменят вектор своих действий по отношению к нему, хотя передача Саакашвили в интересах страны и самой «Грузинской мечты», считает бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России, один из руководителей «Грузинского центра стратегического анализа» Валерий Чечелашвили.

«Согласно последним социологическим опросам, большинство населения выступает за освобождение Саакашвили и его перевода заграницу на лечение. Это показывает явный сдвиг политических настроений и предпочтений», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Вызов грузинского посла и отправка его в Тбилиси для консультаций фактически является выдворением его из Украины "в дипломатической форме, считает Чечелашвили. Отношения между государствами находятся на крайне низком уровне, постоянно осложняются и «входят в очень неприятную спираль»: фактически нет послов в странах и коммуникация между правительствами отсутствует, объяснил дипломат.

«Насколько мне известно, затруднена коммуникация между посольством Украины и МИД Грузии, немногим лучше ситуация в Киеве. Вероятно, будут еще какие-то осложнения, но сложно прогнозировать: в инструментальной дипломатии все очень ограничено, мало что еще можно сделать. Не остается никаких возможностей для принятия решений», - указал Чечелашвили.

При этом он отметил, что взаимоотношения Грузии и Украины развиваются также в "народной" плоскости, поэтому на положении граждан дипломатические проблемы вряд ли скажутся. «Такое очень редко можно наблюдать в двухсторонних отношениях между любыми двумя государствами. Отношения между народами – грузинами и украинцами, – очень хорошие, блестящие, грузинское общество поддерживает Украину, развиваются контакты, и грузины в Украине чувствую себя очень комфортно, также как и украинцы в Грузии. Эму ничего не может помешать», – заключил он.

Михаил Саакашвили в 2015 году при получении украинского гражданства был лишен гражданства Грузии. В 2015-2016 годах он занимал должность председателя городской администрации Одесской области, был лидером украинской партии "Движение новых сил". В мае 2020 Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Осенью 2021 года вернулся в Грузию и был арестован, говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.