05 июля 2023, 11:20
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах
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Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Шушинском и Мартакертском районах, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило 3 июля об обстреле позиций в Агдамском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Баку в обстреле в направлении Шушинского района. 4 июля были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах, сообщили российские миротворцы.
"В период с 18:55 4 июля до 00:10 5 июля Вооруженные силы Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в Шушинском и Мартакертском районах", - заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха на своем сайте.
Сегодня утром ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная, говорится в сообщении.
Оборонное ведомство Азербайджана к 10:30 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте.
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Автор: "Кавказский узел"