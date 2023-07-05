Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах

05 июля 2023, 11:20

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Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Шушинском и Мартакертском районах, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило 3 июля об обстреле позиций в Агдамском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Баку в обстреле в направлении Шушинского района. 4 июля были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах, сообщили российские миротворцы.

"В период с 18:55 4 июля до 00:10 5 июля Вооруженные силы Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в Шушинском и Мартакертском районах", - заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха на своем сайте.

Сегодня утром ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная, говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Азербайджана к 10:30 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте.