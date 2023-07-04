04 июля 2023, 20:53

Миротворцы сообщили о перестрелках в Нагорном Карабахе

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Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском и Шушинском районах, сообщили сегодня российские миротворцы.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило 3 июля об обстреле позиций в Агдамском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Баку в обстреле в направлении Шушинского района. 

Российскими миротворцами зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах, сообщило сегодня Минобороны России. "Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - указано в бюллетене о деятельности российских миротворцев.

Минобороны Нагорного Карабаха на своем сайте и в соцсетях к 20.50 мск не сообщало о перестрелках.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Матч между Абхазией и Нагорным Карабахом в рамках чемпионата мира ConIFA отменен", "Азербайджан передал в Армению тела двух убитых карабахских военных", "Карабахские власти анонсировали создание пунктов продажи продуктов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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