Силовики отпустили журналистку Екатерину Яньшину

03 июля 2023, 17:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Журналистка Екатерина Яньшина, задержанная у суда, где проходит заседание по делу правозащитника Олега Орлова, отпущена без составления протокола.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали журналистку Екатерину Яньшину, которая раздавала значки у Головинского суда Москвы, где сегодня проходит второе заседание по обвинению сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. На заседании 8 июня Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

Задержанную у здания головинского суда Москвы журналистку Екатерину Яньшину отпустили из полиции без составления протокола, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** внесено в реестр иноагентов.