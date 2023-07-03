Екатерина Яньшина. Фото: Телеграм-канал «viasna96»

03 июля 2023, 17:40

Силовики отпустили журналистку Екатерину Яньшину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Журналистка Екатерина Яньшина, задержанная у суда, где проходит заседание по делу правозащитника Олега Орлова, отпущена без составления протокола.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали журналистку Екатерину Яньшину, которая раздавала значки у Головинского суда Москвы, где сегодня проходит второе заседание по обвинению сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. На заседании 8 июня Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

Задержанную у здания головинского суда Москвы журналистку Екатерину Яньшину отпустили из полиции без составления протокола, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. 

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** внесено в реестр иноагентов.

Примечание:

"Утвержден приговор Асхабали Алибекову по делу о дискредитации армии", "Силовики возбудили дело о дискредитации армии против Олега Орлова", "Слушатели суда над ингушскими активистами сочли убедительными доводы защиты".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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