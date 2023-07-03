Паломники из Дагестана рассказали о своих затратах на хадж

03 июля 2023, 11:43

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Стоимость совершения паломничества в Мекку составляет не ниже пяти тысяч долларов, при этом дагестанский хадж-оператор "Марва-тур" улучшил качество сервиса, но за последние два года цена путевки выросла почти вдвое, рассказали паломники из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июня хадж-оператор "Марва-тур" сообщил, что в Саудовскую Аравию вылетела первая в этом году группа дагестанских паломников. Квота на хадж для паломников из Дагестана в текущем году составила 10 тысяч мест.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

По словам махачкалинца Гасана, он заплатил за поездку к святым местам 5500 долларов. "Оплату провел наличными рублями по курсу выше, чем обычно", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Гасан уточнил, что в стоимость вошло проживание в гостинице, перелет, трансфер по святым местам и питание в долине "Мина" и на месте стояния "Арафа" (стояние на Арафате является одним из основных условий хаджа, – прим. "Кавказского узла").

По словам Гасана, эта поездка в хадж была третьей по счету. Так же как и ранее через компанию "Марва-тур". "Динамика есть. Есть, куда еще расти и есть к чему стремиться по сравнению с другими аналогичными турфирмами", – отметил он.

Уроженец Дагестана Марат, проживающий в Москве, рассказал, что также ездил в хадж через фирму "Марва-тур". Он пояснил, что это была его первая поездка в хадж, и что он оплатил 9900 долларов, выбрав программу "Люкс".

Марат сказал корреспонденту "Кавказского узла", что высоко оценивает качество сервиса и услуг дагестанского хадж-оператора.

Еще один житель Дагестана Магомед отметил, что у него не возникло проблем с получением путевки. По его словам, поездка в хадж от "Марва-тур" ему обошлась в 5500 долларов.

Магомед подчеркнул, что уровень организации хаджа значительно повысился как со стороны Саудовской Аравии, так и со стороны дагестанского хадж-оператора. При этом поездка в хадж подорожала по сравнению со стоимостью его последней поездки к святым местам в 2017 году почти в два раза.

Сотрудники компании стали лучше обслуживать паломников, улучшились условия в гостиницах, и качество транспортной логистики, сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Дагестана Ислам отметил, что ранее уже ездил через "Марва-тур" в малый хадж. Он обратил внимание, что качество обслуживания зависит от пакета услуг. "Говорят, что уровень в этом году лучше, чем был ранее. <…> Каких-то проблем или экстренных ситуаций [во время хаджа] у меня не возникало. Все прошло хорошо", – сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Дагестана. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями компании "Марва-тур" и муфтията Дагестана..

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