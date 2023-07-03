03 июля 2023, 03:18

Аэропорт Волгограда проверили из-за угрозы минирования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В волгоградское интернет-СМИ пришло письмо, в котором неизвестный сообщил о минировании аэропорта. Проведенная проверка показала, что сообщение было ложным.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 июля 2022 года после сообщения о минировании аэропорта Волгограда из аэровокзального комплекса были эвакуированы персонал и пассажиры. Проверка показала, что сообщение о бомбе было ложным.

Вечером 2 июля неизвестный отправил письмо о том, что в аэропорту Волгограда заложена взрывчатка.

В поступившем сообщении говорится, что в зданиях аэропорта находится 12 килограммов взрывчатки, перемешанной с сахаром, информирует "Блокнот-Волгоград".

По словам пресс-секретаря ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасии Голодовой, письмо пришло в редакцию одного из интернет-СМИ, сотрудники которого сообщили об этом в органы. Была проведена проверка, пишет "Лента.ру".

Позднее Голодова сообщила, что сообщение о минировании было ложным. По ее словам, мероприятия по проверке были завершены, угрозы не обнаружено, аэропорт работает штатно, сообщает ТАСС.

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Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Жильцы пятиэтажки в Волжском были эвакуированы из-за тротиловой шашки", "35 человек эвакуированы с заснеженных участков дорог в Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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