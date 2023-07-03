Аэропорт Волгограда проверили из-за угрозы минирования

03 июля 2023, 03:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В волгоградское интернет-СМИ пришло письмо, в котором неизвестный сообщил о минировании аэропорта. Проведенная проверка показала, что сообщение было ложным.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 июля 2022 года после сообщения о минировании аэропорта Волгограда из аэровокзального комплекса были эвакуированы персонал и пассажиры. Проверка показала, что сообщение о бомбе было ложным.

Вечером 2 июля неизвестный отправил письмо о том, что в аэропорту Волгограда заложена взрывчатка.

В поступившем сообщении говорится, что в зданиях аэропорта находится 12 килограммов взрывчатки, перемешанной с сахаром, информирует "Блокнот-Волгоград".

По словам пресс-секретаря ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасии Голодовой, письмо пришло в редакцию одного из интернет-СМИ, сотрудники которого сообщили об этом в органы. Была проведена проверка, пишет "Лента.ру".

Позднее Голодова сообщила, что сообщение о минировании было ложным. По ее словам, мероприятия по проверке были завершены, угрозы не обнаружено, аэропорт работает штатно, сообщает ТАСС.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.