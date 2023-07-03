Кубань оказалась одним из лидеров рейтинга регионов России по качеству дорог

03 июля 2023, 01:20

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В рейтинге регионов России по качеству дорог регионального и местного значения Краснодарский край занял третье место. В регионе почти 85% дорог соответствуют нормативным требованиям. Хуже всего среди регионов юга России дороги в Волгоградской области, где нормативам соответствует почти 30% дорог.

Рейтинг регионов России по качеству дорог опубликовало сегодня, 3 июля РИА "Новости". За его основу взяты данные Росстата за 2022 год. Учитывалась доля дорог регионального или межмуниципального и местного значения, которые соответствуют нормативным требованиям.

Среди регионов юга России лучшие дороги - в Краснодарском крае, который занял третье место. Здесь 84,9% дорог соответствуют нормативным требованиям.

Чуть хуже ситуация в Ингушетии (пятое место), где нормативам соответствуют 81,7% дорог, и Адыгее (седьмое место), где хорошими признаны 76,2% дорог.

Дагестан расположился на 12 месте рейтинга (68,1% дорог), Кабардино-Балкария - на 24 месте (60,2%), Ставропольский край - на 25 месте (59,8%), Ростовская область - на 31 месте (57% дорог), Чечня - на 45 месте (51%), Северная Осетия - на 54 месте (45,6%), Калмыкия - на 57 месте (44,1%), Карачаево-Черкесия - на 69 месте (38,6%), Астраханская область - на 73 месте (36,3%). Хуже всего на юге России дороги в Волгоградской области, которая оказалась на 82 месте. Здесь лишь 30,8% дорог соответствуют нормативным требованиям.

Для сравнения лучшие дороги в России - в Москве (97,6%), худшие - в Архангельской области (13,3%).

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