11 поездов задержаны из-за схода оползня в Грузии

02 июля 2023, 20:24

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Грузинская железная дорога сообщила об отмене рейсов, запланированных на 3 июля.

Как писал "Кавказский узел", утром 2 июля руководство "Грузинской железной дороги" объявило, что оползень повредил железнодорожные пути около села Марели на западе Грузии, из-за чего временно приостановлено движение поездов из Тбилиси в Батуми, Зугдиди и Поти, а также из Батуми в Ереван. "Точное время возобновления движения по причинам, не зависящим от компании, неизвестно", - заявила компания.

Из-за схода оползня в Харагаульском муниципалитете по-прежнему приостановлено железнодорожное движение. «Грузинская железная дорога» распространяет информацию об отмене рейсов, запланированных на 3 июля. В связи со сходом оползня в районе станции Марели в целях обеспечения безопасности 3 июля отменены рейсы, связывающие Тбилиси с городами Поти, Батуми, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, со ссылкой на релиз ГЖД сообщило издание "Интерпресс-ньюс".

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