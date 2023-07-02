02 июля 2023, 20:24

11 поездов задержаны из-за схода оползня в Грузии

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Грузинская железная дорога сообщила об отмене рейсов, запланированных на 3 июля.

Как писал "Кавказский узел", утром 2 июля руководство "Грузинской железной дороги" объявило, что оползень повредил железнодорожные пути около села Марели на западе Грузии, из-за чего временно приостановлено движение поездов из Тбилиси в Батуми, Зугдиди и Поти, а также из Батуми в Ереван. "Точное время возобновления движения по причинам, не зависящим от компании, неизвестно", - заявила компания.

Из-за схода оползня в Харагаульском муниципалитете по-прежнему приостановлено железнодорожное движение. «Грузинская железная дорога» распространяет информацию об отмене рейсов, запланированных на 3 июля. В связи со сходом оползня в районе станции Марели в целях обеспечения безопасности 3 июля отменены рейсы, связывающие Тбилиси с городами Поти, Батуми, Зугдиди, Озургети, Кутаиси,  со ссылкой на релиз ГЖД сообщило издание "Интерпресс-ньюс".

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Примечание:

"Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней", "Жители Грузии после стихии заявили об отсутствии помощи властей", "Ураган повредил дома жителей Аджарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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