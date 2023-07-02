Жители Приморско-Ахтарска сообщили о взрыве

02 июля 2023, 17:31

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В Приморско-Ахтарске произошел мощный взрыв, рассказали местные жители. В результате инцидента люди не пострадали, сообщил губернатор Кубани.

Сегодня около 16 мск жители Приморско-Ахтарска сообщили, что услышали громкий взрыв, после которого в небо поднялся столб черного дыма, пишет 93.ru. По данным источника издания, произошел взрыв в районе аэродрома, после того, как, вероятно, «что-то прилетело».

Местные жители рассказали о дребезжащих стеклах и огромном столбе черного дыма, сообщает "Югополис". В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что комментировать это происшествие - вне компетенции их ведомства, пишет издание.

В результате инцидента люди не пострадали, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего", - написал он в своем телеграм-канале. Информацию о взрыве губернатор в своей публикации не подтвердил и не опроверг.

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