Пассажиры пожаловались на дефицит авиабилетов из Баку в Нахичевань

02 июля 2023, 15:55

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В кассах бакинского аэропорта наблюдается дефицит билетов в Нахичевань, приходится сутками ждать возможности вылететь, пожаловались пассажиры. Число ежедневных рейсов из Баку в Нахичевань увеличено, билетов в продаже достаточно, возразили в "Азербайджанских авиалиниях".

О дефиците авиабилетов в Нахичевань корреспонденту "Кавказского узла" рассказали сегодня жители этого региона, которые вынуждены оставаться в Баку из-за отсутствия билетов.

"У меня были дела в Баку, поэтому я не знал, когда вернусь и не стал заблаговременно приобретать обратный билет. А сейчас уже два дня не могу улететь в Нахичевань. Обещали поздно вечером в воскресенье [2 июля] ввести еще один рейс, на который откроется продажа билетов. Вот жду", - сказал, в частности, житель Нахичевани Мардан Мухтаров.

С такой же проблемой столкнулся житель Нахичевани, попросивший не публиковать его имя. "Я приехал в Баку на семейное торжество родственника. Теперь не могу вернуться. С 30 июня я нахожусь в бакинском аэропорту, тщетно пытаясь купить билет в Нахичевань. В кассе говорят, что билеты были заранее раскуплены. В то же время те, у кого есть знакомые с «хорошими связями», достают билеты и благополучно улетают. Также билеты в 1,5-2 раза дороже предлагают [перекупщики] в аэропорту. Я не знаю, когда смогу улететь", - рассказал он.

С территории остального Азербайджана в Нахичевань можно попасть только самолетом либо наземным транспортом через территорию Ирана, говорится в справке "Кавказского узла" "Нахичевань – «минеральная» столица Азербайджана".

Уроженец Нахичеванской автономной республики, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» наличие проблемы нехватки билетов в Нахичевань. "На рейсы в Нахичевань выделяют самолеты малой вместимости. Стоимость билета в Нахичевань установлена государством и составляет всего 60 манат (36 долларов), и авиаперевозчику невыгодно туда направлять большие самолеты и вводить дополнительные рейсы. Им гораздо прибыльнее увеличить в летний сезон рейсы в Стамбул и вводить чартеры на турецкие курорты, получая сверхприбыли", - сказал он.

Депутат также указал на «плохую организацию онлайн-продажи авиабилетов в Нахичевань». "Вопрос об удовлетворении спроса на авиабилеты в Нахичевань в полной мере должен серьезно обсуждаться на правительственном уровне", - сказал парламентарий.

Проблема с нехваткой билетов на авиарейсы из Нахичевани в Баку и обратно обострилась в начале лета, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» проживающий в Нахичеванской автономной республике активист и журналист-фрилансер Хякимэльдосту Мехтиев.

"Летом обычно спрос усиливается. В прошлом ежедневно из Нахичевани в Баку и обратно ежедневно выполнялись по 4 рейса, а в праздники и летние сезоны в день вводили еще по два дополнительных рейса. Этого хватало, потому что летали большие самолеты – Boeing и Airbus большой вместимости. Однако в последние месяцы в Нахичевань запустили небольшие самолеты, перевозящие по 80-90 пассажиров (речь идет о самолетах бразильского производства «Эмбрайер». – Прим. корреспондента «Кавказского узла»). Утверждается, что ежедневно выполняется 10 рейсов, хотя такое число самолетов прилетает отнюдь не каждый день. В любом случае малые самолеты не удовлетворяют спрос. Дефицит порождает «черный рынок». Но население у нас бедное, не каждый может переплатить лишние 20-30 манат (12-18 долларов). Поэтому люди вынуждены простаивать в очередях многими часами, а то и днями. Многие опасаются лететь в Баку из-за отсутствия уверенности, что смогут вернуться своевременно", - сказал Мехтиев.

Он отметил, что еще в начале 1990-х годов Армения перекрыла наземное транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой. "С тех пор пассажирское сообщение между Баку и Нахичеванью только по воздуху. Правда, несколько лет назад были запущены автобусные маршруты через Иран. Сейчас дважды в день в обоих направлениях курсируют пассажирские автобусы. Но на автобусах ездить неудобно. Путь в одну сторону занимает по 15-16 часов, и приходится дважды проходить пограничную проверку. Сейчас из-за ухудшения азербайджано-иранских отношений люди опасаются ездить через Иран из-за возможных провокаций. Ведь в Иране было совершено нападение на азербайджанское посольство. Кроме того, молодого азербайджанского парня там похитили, а потом обвинили его в шпионаже. Поэтому через Иран едут те, у кого безвыходное положение", - рассказал Мехтиев.

Сотрудник ЗАО «Азербайджанские авиалинии» сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что национальный авиаперевозчик AZAL в полной мере удовлетворяет спрос пассажиров на рейсы в Нахичевань и обратно, и «на этом направлении ни один пассажир не остается без билета».

Он также отметил, что число ежедневных рейсов в Нахичевань увеличено с 10 до 12. Стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время цена билета на рейсы Баку - Нахичевань и Нахичевань - Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранцев. "Для детей в возрасте до 18 лет, студентов, а также инвалидов I и II групп действует скидка в размере 10 манатов", - сказал представитель компании.

Согласно данным сайта "Азербайджанских авиалиний" на 15.54 мск, нет возможности купить онлайн билеты эконом- и бизнес-класса из Баку в Нахичевань на даты со 2 по 18 июля, ближайший доступный для онлайн-заказа билет эконом-класса - на рейс 19 июля.

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