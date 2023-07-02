Обвинение запросило два года для блогера Сергея Рулева

02 июля 2023, 04:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прокуратура запросила два года колонии-поселения для ростовского блогера Сергея Рулева, обвиняемого в вымогательстве, оскорблении представителя власти и неуважении к суду.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале апреля суд в Ростове-на-Дону арестовал на шесть месяцев блогера Сергея Рулева, подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч рублей у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой.

Сергей Рулев ранее неоднократно принимал участие в различных акциях в Ростове-на-Дону. В частности, 6 мая 2017 года она был задержан за нарушение общественного порядка на акции, посвященной пятой годовщине разгона "Марша миллионов" на Болотной площади.

Прокуратура запросила два года лишения свободы в колонии-поселении для блогера Сергея Рулева, пишут 1 июля "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на адвоката Евгения Берковича, который выступает по делу потерпевшим и гражданским истцом.

На заседании суда Рулев, который обвиняется в двух фактах оскорбления представителя власти, неуважении к суду и вымогательстве, попросил освободить его от уголовного наказания и отправить его в Белоруссию, как владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около штаба Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня бойцы ЧВК "Вагнер" покинули город. Позднее стало известно, что дело в отношении Пригожина прекращено, а сам он прибыл в Белоруссию.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.