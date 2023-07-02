02 июля 2023, 04:08

Обвинение запросило два года для блогера Сергея Рулева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прокуратура запросила два года колонии-поселения для ростовского блогера Сергея Рулева, обвиняемого в вымогательстве, оскорблении представителя власти и неуважении к суду.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале апреля суд в Ростове-на-Дону арестовал на шесть месяцев блогера Сергея Рулева, подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч рублей у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой.

Сергей Рулев ранее неоднократно принимал участие в различных акциях в Ростове-на-Дону. В частности, 6 мая 2017 года она был задержан за нарушение общественного порядка на акции, посвященной пятой годовщине разгона "Марша миллионов" на Болотной площади.

Прокуратура запросила два года лишения свободы в колонии-поселении для блогера Сергея Рулева, пишут 1 июля "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на адвоката Евгения Берковича, который выступает по делу потерпевшим и гражданским истцом.

На заседании суда Рулев, который обвиняется в двух фактах оскорбления представителя власти, неуважении к суду и вымогательстве, попросил освободить его от уголовного наказания и отправить его в Белоруссию, как владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около штаба Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня бойцы ЧВК "Вагнер" покинули город. Позднее стало известно, что дело в отношении Пригожина прекращено, а сам он прибыл в Белоруссию

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Примечание:

"Ростовский блогер Авакян заподозрен в хулиганстве", "Избиение инвалида в Ростове-на-Дону привлекло внимание следователей", "Появилось видео взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 июля 2023, 03:09

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