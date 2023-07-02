Ростовские власти выделили участки на кладбищах для захоронения участников спецоперации

02 июля 2023, 03:09

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Четыре квартала на двух кладбищах Ростова-на-Дону выделены властями для захоронения погибших в ходе спецоперации на Украине бойцов.

Как писал "Кавказский узел", с начала специальной военной операции на Украине власти Ростовской области подтвердили гибель там как минимум 237 военных.

Власти Ростова-на-Дону выделили участки на городских кладбищах для захоронения погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко, пишет 1 июля 1rnd.ru.

Для захоронения погибших выделены три квартала на уже существующей Аллее Героев на Северном кладбище (кварталы 6Б/А, 6Б/Б и 6Б/В) и один - на кладбище "Ростовском" (квартал 28В). На Северном кладбище будут хоронить тех, кто награжден орденом мужества или медалью "За отвагу". Планируется, что все надгробия будут оформлены в едином стиле, также планируется единое архитектурно-ландшафтное решение, сообщает 161.ru.

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