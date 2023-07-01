Следователи заинтересовались инцидентом с воздушным шаром в Дагестане

01 июля 2023, 23:14

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Воздушный шар с пилотом и тремя пассажирами на борту совершил экстренную посадку около Махачкалы, сообщило МВД Дагестана. Следствие и прокуратура отчитались о проверке инцидента.

Воздушный шар с людьми совершил экстренную посадку в районе горы Тарки-Тау недалеко от Махачкалы, сообщило сегодня МВД Дагестана. По данным ведомства, воздушный шар посадил пилот, падения не было. "На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы. Информацию о возможных пострадавших и тяжести полученных травм прокомментируют медики", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Почему потребовалось экстренно совершить посадку, в сообщении не уточняется.

Прокуратура Дагестана проводит проверку после появления в интернете информации о том, что воздушный шар с людьми упал на склоне горы Тарки-Тау, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Дагестана Татьяну Голубову.

"Воздушный шар ударился о скалу и упал, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Голубову. "Есть пострадавшие", - привело ее слова агентство 1 июля.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России сообщило сегодня, что проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки воздушного шара. "Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.Там же размещены фотографии c места событий.

Как следует из видео, опубликованного в частности Telegram-каналом "Что там у дагестанцев", шар медленно, по неровной траектории, летит вдоль склона горы, приближаясь к жилым домам, и приземляется вблизи них.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2021 года в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей, серьезных травм им удалось избежать только благодаря скальному выступу перед обрывом. 14 июля чиновники заявили, что качели были демонтированы. После этого инцидента пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей. Другая часть отметила, что красоту природы не стоит портить металлическими ограждениями.

22 июля 2022 года 35-летний житель Оренбургской области, его жена и двое детей погибли после падения машины в каньон около села Хунзах. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, отметив, что водитель не заметил края дороги из-за отсутствия указательных знаков и ограждений, поскольку сотрудники администрации Хунзахского района не обеспечили безопасность движения. Пользователи сети указали на ответственность чиновников при установке знаков и ограждения на дорогах.

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