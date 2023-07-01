Тела двух грузинских добровольцев доставлены в Тбилиси

01 июля 2023, 12:31

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В Тбилисский международный аэропорт доставлены тела добровольцев Малхаза Квижинадзе и Джонни Одишвили, погибших в боевых действиях на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня стало известно, что грузинские добровольцы Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили погибли в боях под Бахмутом (российское название города – Артёмовск, – прим. "Кавказского узла).

Минувшей ночью в Грузию были доставлены тела Малхаза Квижинадзе и Джони Одишвили. Квижинадзе был убит в Луганской области. Одишвили был тяжело ранен в боях под Бахмутом, получив осколочное ранение в голову, передал сегодня в своем эфире телеканал "Мтавари архи", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Тела Квижинадзе и Одишвили были доставлены в Международный аэропорт Тбилиси, где собрались родственники, друзья, знакомые погибших добровольцев, а также жители Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что Квижинадзе уехал на Украину сразу после начала там боевых действий, затем вернулся в Грузию, но недавно вновь поехал в зону боевых действий в Донбассе. У него остались четверо детей.

Число погибших на в боях на Украине грузинских добровольцев достигло как минимум 46.

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