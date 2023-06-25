Двое добровольцев из Грузии погибли в зоне военной операции

25 июня 2023, 16:30

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Грузинские добровольцы Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили погибли в боях под Бахмутом, их тела вывозят с линии фронта, чтобы похоронить на родине.

Как сообщал "Кавказский узел", к 8 июня, когда стало известно о смерти Зураба Мушукиа из Зугдиди, число погибших на в боях на Украине грузинских добровольцев достигло как минимум 44.

Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили были убиты в боестолкновениях под Бахмутом (российский вариант этого топонима - Артемовск. – Прим. "Кавказского узла"), сейчас решается вопрос с доставкой их тел в Грузию для похорон, сообщила "Рустави 2".

Малхаз Квижинадзе уехал на Украину сразу после начала там боевых действий, затем вернулся в Грузию, но недавно вновь поехал в зону боевых действий в Донбассе. Его семья, проживающая в одном из сел Горийского района, уже осведомлена о его гибели, сообщила в своем эфире со ссылкой на данные грузинской диаспоры и добровольцев "Мтавари архи", передает корреспондент "Кавказского узла".

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