Активисты задержаны на митинге в Тбилиси

30 июня 2023, 12:43

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Полицейские в Тбилиси задержали не менее двух человек на митинге, участники которого выступили против политики правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня Еврокомиссия обнародовала промежуточный отчет по исполнению властями Грузии 12 рекомендаций, выдвинутых стране для получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Согласно отчету, Грузия провела работу по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин, грузинские суды стали учитывать решения ЕСПЧ, а омбудсменом стали назначаться независимые лица. Комиссия отметила, что семь из 12 условий выполнены частично.

23 июня 2022 года Совет Евросоюза признал европейскую перспективу Грузии, власти ЕС предложили Грузии провести ряд реформ для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала 12 пунктов, которые должна выполнить Грузия в рамках этих реформ, в том числе свободу СМИ, преодоление политической поляризации, судебную реформу, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а также проведение так называемой деолигархизации.

Митинг членов "Единого национального движения" и других активистов проходит сегодня в Тбилиси на фоне ежегодного доклада премьер-министра в парламенте. Члены партии и активисты находятся на проспекте Руставели и у выхода из парламента.

Силовики задержали двух протестующих, передал телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". В телесюжете было показано, как несколько полицейских силой сажают молодого человека в полицейскую машину.

"Мы хотим Европу, мы хотим прогресса, интеграции в Европе, перспективы. Сегодня, если молодежь Грузии сменит это правительство, мы пойдем вперед", - сказал один из протестующих в эфире "Рустави 2", который посмотрел корресподент "Кавказского узла".

"Будет очень забавно услышать от премьер-министра, что, я уверен, он скажет. Я уверен, что он упоминает 12 пунктов, что они все делают. Хотя мы все знаем, что это все ложь, и это люди, которые выполняют российский заказ. Что мы можем сделать для простых граждан, так это дать им почувствовать, что то, о чем он говорит, это не то, о чем люди просят", - сказал другой активист.

Премьер-министр во время выступления в парламенте обвинил оппозицию в предательстве интересов Грузии, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, премьер-министр говорит о тех вопросах, которые на самом деле интересуют общественность, в то время как оппозиция заинтересована в деструктивных действиях и не может предложить правительству реальные аргументы.

"Важными вопросами повестки дня являются экономическое развитие Грузии, вопросы, связанные с экономикой, вопросы, связанные с внешней политикой, направлением европейской интеграции, территориальной целостностью и проблемами вынужденных переселенцев, а также планы на будущее. Они (оппозиционеры) не могут предложить реальные аргументы на темы, которые волнуют наших граждан, поэтому отвлекаются на деструктивность, постоянные нападки, громкую риторику", - сказал Арчил Талаквадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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