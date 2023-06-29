Волгоградский суд обязал МВД рассмотреть дело беженцев из Афганистана

29 июня 2023, 22:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Многодетная семья беженцев из Афганистана Ширзай, потребовала в суде продлить временное убежище в России в связи с угрозой преследований на родине. МВД настаивало что супруги не предоставили оснований, почему не могут вернуться в Афганистан, защита назвала требование обосновать просьбу об убежище практически невыполнимым и противоречащим закону. Суд согласился с доводами защиты и обязал МВД рассмотреть заявление о продлении временного убежища.

Сегодня в Волгоградском областном суде рассматривалась апелляция об оспаривании решения ГУ МВД по Волгоградской области, ставшей причиной отказа бежавшим от талибов* гражданам Афганистана Мохаммада Самира и Роны Ширзай в продлении им временного убежища. До начала судебного заседания корреспондент познакомился с семьей беженцев, их адвокатом Юлией Аксеновой и главой Волгоградской региональной общественной организации "Афганская община" Абдулом Шукуром, который выступал в суде в качестве представителя семьи и переводчика. Самир и Рона пришли в суд с малолетними детьми – мальчиком и двумя девочками, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Супругам по 37 лет. Они познакомились, когда работали в одном из банков Кабула. Мохаммад Самир имеет два высших образования. Учился он в Афганистане и Индии, при демократическом режиме работал в Кабуле в банке, в правительственных учреждениях, на телевидении. Супруга Рона работала в банке. Она - выпускница кабульского университета Кордан. Талибы*, придя к власти, посчитали Мохаммада Самира агентом спецслужб США и виновником в аресте одного из лидеров талибов при демократической власти. Начались гонения и угрозы по телефону и записками. Талибы* также угрожали его супруге, так как она работала в банке. Это талибы* расценили, как нарушение принципов ислама. "Я с детьми 9 месяцев из дома не выходила на улицу, когда пришли талибы*", - вспоминала Рона.

10 декабря 2019 года Самир самолетом вылетел с семьей в Москву по одноразовой визе. В Волгограде он обратился в МВД с просьбой предоставить убежище ему и его семье, потому что уже тогда супруги получали угрозы от сторонников запрещенного в России "Талибана"*. Пока Самир ждал решения, жена уже в России родила третьего ребенка. Уехать домой по окончании визы они не смогли из-за родов и из-за закрытых из-за пандемии границ.

В первое время супругам было предоставлено временное убежище. Дети получили возможность ходить в детский сад и посещать детскую поликлинику по полисам. Самир занялся бизнесом – стал индивидуальным предпринимателем. Супруги сняли квартиру в Волгограде, стали учить русский язык, что получить разрешение на временное проживание в России. Но в феврале 2023 года ГУ МВД по Волгоградской области отказало им в продлении временного убежища. Центральный районный суд Волгограда в апреле 2023 года в этом вопросе занял позицию МВД, отказав супругам Ширзай в удовлетворении их административного иска. 31 мая супруги Ширзай подали в областной суд апелляцию, опротестовав решение районного суда. "Российские полиция и суды посчитали, что "нет гуманитарных причин" для предоставления семье (Ширзай) убежища. Суды, включая кассационную инстанцию, не идут им навстречу", - развел руками Абдул Шукур.

Заседание началось в 15-00 мск. В зале суда присутствовала также представительница ответчика - сотрудница ГУ МВД по Волгоградской области. Заседала коллегия из трех судей под председательством судьи Екатерины Абакумовой. Адвокат Аксенова подала ходатайство об истребовании в региональном ГУ МВД материалов по личным делам истцов. Суд отказал в удовлетворении этой просьбы. Судья Абакумова зачитала исковое требование и предоставила слово представителю ответчика. Сотрудница областного управления МВД заявила, что со стороны ведомства "никаких нарушений нет". "Весомых доводов, что они (супруги Ширзай) не могут вернуться в страну гражданской принадлежности, нам не представлено, поэтому просим решение оставить без изменения", - сказала она.

Представители ответчиков требуют от супругов Ширзай невозможного – "предоставить им неопровержимые доказательства поступающих в их адрес угроз от талибов*", заявила в суде адвокат Юлия Аксенова. Она назвала подобные требования "практически невыполнимыми". "Вам угрожают исламские радикалы, и вы же должны у них просить предоставить вам некие письменные подтверждения этих угроз. Это (требование ГУ МВД) противоречит требованиям федерального закона "О беженцах". Ситуация в Афганистане фактически говорит о том, что тем, кто не приемлет радикальный ислам и тем, кто работал на демократические силы правительства Афганистана, угрожают. Их жизни в опасности", - сказала адвокат.

Аксенова сообщила суду, что эти доводы были представлены в суде первой инстанции, "но ситуация с тех пор не изменилась". Она подвергла критике позицию ответчика, указав на то, что в ведомстве, например, по-другому понимают термин "легализация". Если для супругов Ширзай легализация – это возможность законным образом получить временное убежище в России, обустроить собственную жизнь – получить работу, медицинскую защиту, возможность устроить детей в садик, выучить русский язык, – то в МВД слово "легализация" понимают как преступный умысел граждан иностранного государства - повод незаконным образом остаться в России.

При рассмотрении заявлений афганских беженцев в МВД не учитывают особенностей заявителей, всех уравнивают в их требованиях, хотя люди с прошениями приходят разные, - высказала свою позицию, заявила адвокат. "Самир специально пошел изучать русский язык, надеясь впоследствии получить разрешение на временное проживание (РВП). Они (супруги Ширзай) пытались как-то получить квоту на РВП, но так как у жены знание русского языка пока недостаточное, квоту им не дали, сертификат на получение РВП не предоставили. Но они все предпринимают, что законно и возможно сейчас сделать", - сказала Юлия Аксенова.

Решение ГУ МВД необоснованно и, кроме того, вынесено с нарушением требования административного регламента,, заявила она, отметив, что в решении никаким образом не описаны риски в Афганистане. "А этот регламент предполагает тщательное и полное изучение всех доводов заявителя и ситуации в стране", - заключила Аксенова.

Мохаммад Самир Ширзай рассказал суду, что в Кабуле он работал журналистом, чиновником правительства. Пришедшие к власти талибы* считали его агентом демократического правительства и США, поэтому намеревались с ним расправиться. Он напомнил суду, что Талибан был признан Верховным судом РФ террористической организацией, поэтому угрозы радикалов имеют под собой веские основания.

"Угрожали и моим детям. Нам нужно временное убежище в России, чтобы переждать тяжелый период в стране (Афганистане). Когда там все успокоится, мы вернемся домой. Хотим, чтобы за время ожидания наши дети получили образование и возможность обращаться к врачам. В Афганистане посольство России не работает, визы там не дают. Поэтому вернуться в Афганистан, чтобы оттуда вновь приехать в Россию – такой возможности у нас нет. Прошу вас оставить мою семью в России до того, как в Афганистане все успокоится", - сказал Самир.

Адвокат пояснила суду, что максимальное наказание за нарушение режима пребывания в России для афганских беженцев – это штраф. Выдворять же их из страны в Афганистан нельзя, так как там существует угроза для жизни и здоровья. Также она напомнила о международных законах, защищающих права беженцев в подобных случаях.

В ходе прений истец передал суду записку с угрозами, которую талибы* подбросили Самиру. Записка была подкреплена нотариально заверенным переводом на русский язык. После прений был объявлен перерыв. Суд удалился в совещательную комнату.

Во время ожидания решения суда Абдул Шукур отметил, что требования к мигрантам за последние годы стали жестче. "Я переехал в Россию более чем 30 лет назад. Обзавелся здесь семьей, делаю карьеру. Отношение российского государства к беженцам из Афганистана с тех пор ухудшилось. Хотя разница по городам есть. В некоторых городах, например, в Москве получить временное убежище проще. В Волгограде вот такая позиция у властей – приходится по судам ходить", - сказал Абдул Шукур.

По его словам, Самир до отказа ему в продлении временного убежища имел статус индивидуального предпринимателя. Он сам обеспечивал свою семью. Когда статус его изменился, Самиру пришлось закрыть ИП. Абдул трудоустроил его в своей компании по экспорту сельхозпродукции из России в Афганистан, Ирак, Турцию и Таджикистан.



"Самир работает менеджером, контролирует погрузку. Человек он самостоятельный, ответственный, финансово независимый. Вообще, афганцы лучше всех иммигрантов ассимилируются в российском обществе. Искать убежище в другой стране Самир и его жена не хотят, так как считают близкими менталитет и традиции России", - отметил глава афганской общины.

В 16-30 мск коллегия областного суда огласила свое постановление. "Решение Центрального районного суда Волгограда от 12 апреля 2023 года отменить. Принять по делу новое решение. Требование административного иска Ширзай удовлетворить, признать незаконным и отменить решение Главного управления МВД по Волгоградской области от 15 февраля 2023 года об отказе в продлении предоставленного временного убежища на территории России гражданам Афганистан Ширзай, возложить на ГУ МВД ВО обязанность рассмотреть заявление Ширзай о продлении предоставленного им временного убежища на территории Российской Федерации", - указано в решении.

"Мы рады такому решению. У нас появился шанс получить временное убежище в России, права наших детей защищены", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мохаммад Самир.

Следующим этапом будет получение квоты на разрешение на временное проживание в России, отметила адвокат. "Для этого супругам нужно будет подготовиться – выучить русский язык, например", - подчеркнула она.

Не связанный с делом юрист Сергей Иващенко рассказал, что гарантии беженцев в России регулируются Федеральным законом №4528-1 "О беженцах". Процесс по признанию лица беженцем предусматривает ряд этапов: от подачи ходатайства о признании его беженцем до получения удостоверения беженца либо отказа в предоставлении такого статуса (статья 3 Закона).

"Понятно, что человек, обратившийся с ходатайством на территории Российской Федерации, проходит, в том числе и процедуру идентификации личности, включая обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, по месту подачи ходатайства. Он проходит подробнейшее анкетирование. Документы, которые он предоставляет, должны иметь перевод на русский язык. Чем больше он предоставит документированных доказательств того, что ему необходимо убежище, тем больше шансов получить удостоверение беженца или временное убежище. Если это семья, то все члены семьи, достигшие 18 летнего возраста, получают этот статус", - пояснил юрист.

Сроки рассмотрения ходатайства ограничены, утверждает юрист. Так, предварительное рассмотрение ходатайства должно закончиться через три рабочих дня после поступления в территориальный орган МВД, рассмотрение его по существу проходит в течение трех месяцев, оно может быть продлено, но не более чем на три месяца.

Сергей Иващенко, сославшись на статью 5 Закона "О беженцах", перечислил некоторые основания для отказа заявителю в рассмотрении его ходатайства. Так, препятствием в получении статуса беженца может стать возбуждение уголовного дела за совершение преступления на территории Российской Федерации. Отказ также возможен, если у заявителя есть гражданство другого государства, защитой которого он может воспользоваться, если он приехал из страны, где имел возможность получить убежище, а также если в России ему уже отказывали в получении статуса беженца при условии, что обстановка в его стране не ухудшилась.

"Человек, получивший статус беженца, имеет ряд прав. Например, право на получение единовременного пособия, на получение питания и коммунальных услуг в центрах временного размещения, содействие в трудоустройстве (статья 6 Закона)", - отметил Иващенко.

Закон «О беженцах» (статья 12) включает в себя и такое понятие, как временное убежище – возможность иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации, отметил юрист.



"По данным Управления по делам миграции в Волгоградской области за весь 2022 год ни один человек, приехавший в Волгоградскую область из другого государства, за получением государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории России не обращался. Тем не понятнее в связи с этим мне позиция ГУ МВД по Волгоградской области в отношении семьи афганских интеллигентов Ширзай", – отметил Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что 5 октября 2021 года стало известно, что пять афганских полицейских, посещавших академию МВД в Волгограде, не вернулись в общежитие, начаты их поиски. Они ушли в самоволку, так как их напугала ситуация, сложившаяся на родине, в частности приход к власти талибов*, сообщил глава местной афганской общины.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* движение признано террористическим и запрещено в России решением суда.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.