Ирина Гербекова. Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР

29 июня 2023, 12:50

Вице-премьер Карачаево-Черкесии заподозрена в хищении 100 миллионов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Председатель правительства Карачаево-Черкесии, подозреваемая в хищении госсредств, отправлена под домашний арест.

По данным МВД, вице-премьер возглавила преступное сообщество, которое похитило из бюджета более 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам. Всего задержаны семь человек, в ходе обысков у них изъяты крупные суммы денег, сообщили в республиканском ведомстве.

"В отношении руководителя преступного сообщества горсуд Черкесска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - цитирует представителя МВД по Карачаево-Черкесии "Интерфакс".

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) установлено, что в составе группировки находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе из других субъектов СКФО.

По данным РИА "Новости", речь идет об Ирине Гербековой, которую подозревают по делу о хищении 100 млн рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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