Вице-премьер Карачаево-Черкесии заподозрена в хищении 100 миллионов

29 июня 2023, 12:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Председатель правительства Карачаево-Черкесии, подозреваемая в хищении госсредств, отправлена под домашний арест.

По данным МВД, вице-премьер возглавила преступное сообщество, которое похитило из бюджета более 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам. Всего задержаны семь человек, в ходе обысков у них изъяты крупные суммы денег, сообщили в республиканском ведомстве.

"В отношении руководителя преступного сообщества горсуд Черкесска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - цитирует представителя МВД по Карачаево-Черкесии "Интерфакс".

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) установлено, что в составе группировки находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе из других субъектов СКФО.

По данным РИА "Новости", речь идет об Ирине Гербековой, которую подозревают по делу о хищении 100 млн рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.