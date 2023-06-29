Азербайджан заявил о перестрелках в зоне конфликта

29 июня 2023, 09:19

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Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле накануне вечером и минувшей ночью позиций азербайджанской армии на трех участках. Минобороны Армении отвергло обвинения в обстрелах.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сообщило 28 июня о гибели четырех человек в результате обстрела при помощи беспилотников и артиллерии.

28 июня с 22:35 (21.35 по мск) до 23:15 (22.25 по мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Истису Кельбаджарского района и Гейдарабад - Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщило военное ведомство в Баку в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, сказано в пресс-релизе, с 23:55 (22.55 мск) 28 июня по 00:50 29 июня (23.50 мск) обстреливались позиции азербайджанской армии в Шушинском районе. Азербайджанские подразделения приняли ответные меры.

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Армении 28 июня с 22:35 до 23:15 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-западной части границы, является дезинформацией, заявило военное ведомство в Ереване в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Армении.

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