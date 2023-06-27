Ставропольчанин провел пикет против повышения тарифов на проезд

27 июня 2023, 14:10

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Житель Ставрополя провел сегодня пикет около здания министерства дорожного хозяйства края с требованием снизить цены на проезд в общественном транспорте.

По словам жителя Ставрополя, он вышел сегодня на пикет у здания министерства дорожного хозяйства из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Участник акции протеста держал в руках плакат с надписью "миндор Штепа прекрати поднимать стоимость проезда", передал сегодня Newstracker.ru.

"Народ уже устал от действий министра Штепы. Его работа направлена на ухудшение ситуации с общественным транспортом. Помогите придать огласке данный факт. Почему губернатор не видит всего этого бардака. Нам нужна помощь", – привел сегодня "Блокнот Ставрополь" слова пикетчика.

Горожане часто жалуются на работу общественного транспорта, в частности недавно они жаловались на нарушение расписания маршрута 9м, добавило издание.

"Кавказский узел" также писал, что на проблему с общественным транспортом жителя Ставрополя жаловались еще в 2020 году. В частности они отметили, что летом в автобусах жарко, а зимой холодно, что большинство машин в изношенном состоянии и требуют замены. Также горожане жаловались и на дороги.

"На такси перемещаться дорого и долго из-за пробок. Доехать из спального района в центр можно только за час. Мы как будто в Москве живем! Ужасное состояние дорог – дыры, колдобины, особенно в пригородных районах", – рассказала тогда корреспонденту "Кавказского узла" студентка Мария Круглова.

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